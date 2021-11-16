Toneladas de resíduos orgânicos são recolhidos de praia em Vila Velha

Your browser does not support the video tag.

Ainda conforme a administração, equipes de limpeza estão de prontidão todos os dias para fazer a retirada destes resíduos orgânicos, que depende da ação da maré. A prefeitura completou que, neste domingo (14), oito toneladas de material orgânico foram retiradas da Praia da Sereia.

A prefeitura acrescentou que, diariamente, são recolhidas 30 toneladas, em média, de sujeira nas praias, em uma ação que envolve 30 agentes de limpeza que circulam por todas as áreas de banho durante o dia. No período da noite, varredeiras mecanizadas ajudam no serviço de limpeza da areia.