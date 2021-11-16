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Praia da Sereia

Toneladas de resíduos orgânicos são recolhidos de praia em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informou que material foi levado à praia pela ação da maré e ficou acumulado após as chuvas deste final de semana
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 nov 2021 às 11:26

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 11:26

Agentes da Prefeitura de Vila Velha retiraram sacolas de resíduos orgânicos da Praia da Sereia
Agentes da Prefeitura de Vila Velha retiraram sacolas de resíduos orgânicos da Praia da Sereia Crédito: Ricardo Medeiros
Uma grande quantidade de resíduos orgânicos chamou a atenção de quem passava pela Praia da Sereia, que fica no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, nesta terça-feira (16). O material, de coloração preta, se acumulou na faixa de areia da praia e foi retirado por agentes de limpeza da prefeitura.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o material trata-se de resíduos orgânicos trazidos pela maré por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade e outros municípios do Estado ao longo deste final de semana. De acordo com a administração, são resíduos não poluentes e que não causam mal ao ser humano.
Ainda conforme a administração, equipes de limpeza estão de prontidão todos os dias para fazer a retirada destes resíduos orgânicos, que depende da ação da maré. A prefeitura completou que, neste domingo (14), oito toneladas de material orgânico foram retiradas da Praia da Sereia.

Resíduos orgânicos são recolhidos de praia em Vila Velha

É importante destacar que Vila Velha foi bastante atingida pelas chuvas no Espírito Santo. No sábado (13), de acordo com o boletim informativo da Defesa Civil, a cidade registrou 16.39 mm, o que a colocou na sétima posição no ranking de municípios com maior acumulado de chuvas em 24 horas.
A prefeitura acrescentou que, diariamente, são recolhidas 30 toneladas, em média, de sujeira nas praias, em uma ação que envolve 30 agentes de limpeza que circulam por todas as áreas de banho durante o dia. No período da noite, varredeiras mecanizadas ajudam no serviço de limpeza da areia.

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