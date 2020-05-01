'Tenho nojo', diz prefeito de Colatina sobre briga política na pandemia

Sérgio Meneguelli, prefeito de Colatina Crédito: Brunela Alves/A Gazeta

A Gazeta, na tarde desta quinta-feira (30), o político afirmou que, na sua visão, o momento é das autoridades concentrarem esforços no enfrentamento ao novo coronavírus. O prefeito também condenou as brigas políticas que tomaram conta das redes sociais nesse período. O prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), lamentou os atritos entre o Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e os governadores de alguns estados. Em entrevista à reportagem de, na tarde desta quinta-feira (30), o político afirmou que, na sua visão, o momento é das autoridades concentrarem esforços no enfrentamento ao novo coronavírus. O prefeito também condenou as brigas políticas que tomaram conta das redes sociais nesse período.

Eu prefiro ignorar essa disputa política, isso deveria ser insignificante agora. Enquanto os políticos discutem, as pessoas estão morrendo com essa doença. Muitas pessoas estão deixando de combater o vírus por posicionamento político. Eu tenho nojo dessa parte da história. No futuro, quando forem estudar esse período, ninguém vai entender que no meio de uma crise de saúde teve uma crise política, lamentou o prefeito.

CORONAVÍRUS EM COLATINA

Sérgio Meneguelli também avaliou a situação do novo coronavírus no município do Noroeste do Espírito Santo. De acordo com ele, até a tarde desta quinta-feira (30), o município registrou 25 casos confirmados da doença. Desses, 17 pacientes são considerados curados clinicamente.

Os números estão crescendo no município, esse é o momento para que as pessoas reforcem as medidas de isolamento, me preocupa ver as pessoas desrespeitando essas medidas sem necessidade. Se cada um não fizer sua parte vai ser difícil sair disso sem sequelas, afirmou o prefeito.

PREFEITURA AVALIA SITUAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

Sérgio Meneguelli confirmou que o município de Colatina recebeu o documento do Exército Brasileiro. Com isso, o prefeito afirmou que o Executivo iniciou uma avaliação dos cemitérios da cidade, até o momento Colatina ainda não confirmou nenhum óbito pela Covid-19.

Estamos fazendo um levantamento dos cemitérios de Colatina, hoje a situação ainda não é preocupante. Mas se for preciso fazer alguma ampliação de áreas de cemitério, a prefeitura está pronta para fazer isso, destacou o prefeito.

LEITOS EM COLATINA PODEM SER OCUPADOS POR PACIENTES DA GRANDE VITÓRIA

Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

O prefeito afirmou que a situação de Colatina em relação aos leitos leitos de UTI destinados aos pacientes com Covid-19 é tranquila, poucas unidades estão ocupadas. Mas a preocupação é grande com o panorama da Grande Vitória. Se os hospitais da Região Metropolitana atingirem a capacidade máxima, Meneguelli afirmou que Colatina deve começar a receber esses pacientes. No município, os hospitais Sílvio Avidos e São José são referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Estado

Me preocupa muito os leitos da Grande Vitória não darem conta de receber os pacientes que estão lá, essas pessoas serão encaminhadas aqui para Colatina e os leitos que são destinados para pacientes da cidade ficarão lotados, destacou o prefeito.

REABERTURA DO COMÉRCIO EM COLATINA

O comércio de Colatina reabriu as portas no dia 22 de abril, depois de trinta dias fechado. O setor foi liberado após o município ser classificado, pelo Governo do Estado, como uma região de baixo risco para a proliferação da Covid-19. A prefeitura determinou horários diferentes para a abertura das lojas. Alguns setores começam a funcionar às 8 horas e outros às 10 horas. Além disso, vendedores e clientes são obrigados a ficar de máscara dentro dos estabelecimentos.

O prefeito viu como positivo os primeiros dias de comércio aberto em Colatina.  As pessoas estão usando máscara e respeitando as medidas, avaliou

Muitas pessoas estava de máscara nas ruas do Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

Apesar disso, Meneguelli afirmou que os efeitos práticos da reabertura do setor comercial só poderão ser percebidos nos próximos dias. Se os casos do novo coronavírus aumentarem muito, o comércio pode ter que voltar a fechar as portas.

Nossos decretos que regulamentam o funcionamento do comércio são avaliados semanalmente, se Colatina tiver um aumento muito grande de casos as medidas podem ficar mais rigorosas novamente. Eu espero que a gente não precise tomar essa decisão, afirmou Meneguelli.

MÁSCARAS SERÃO OBRIGATÓRIAS NO TRANSPORTE PÚBLICO

O prefeito Sérgio Meneguelli afirmou que além da obrigatoriedade dentro dos estabelecimentos comerciais, os usuários do transporte público de Colatina serão obrigados a usar máscaras a partir da próxima segunda-feira (4) para combater o avanço do coronavírus. A medida é válida para passageiros das linhas atendidas pelo Consórcio Noroeste.

Os usuários do transporte público de Colatina serão obrigados a usar máscaras Crédito: Prefeitura de Colatina

Durante essa semana as empresas de ônibus já alertaram os passageiros através de um comunicado. Além disso, só passageiros sentados podem viajar dentro dos coletivos. A limpeza dos veículos também foi reforçada, destacou o chefe do Executivo.

CONSCIENTIZAÇÃO NOS MONUMENTOS

Nesta quarta-feira (29), Sérgio Meneguelli "vestiu" máscaras em dois bustos do município, para chamar a atenção da população. As máscaras foram colocadas em estátuas que homenageiam personalidades, o busto de Getúlio Vargas e de Honório Fraga, ex-prefeito de Colatina.

Na Praça Belmiro Teixeira, no Centro de Colatina, o busto de Getúlio Vargas com a máscara Crédito: Divulgação