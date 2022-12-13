Temporal "transforma" ruas em rios em Marataízes

O município de Marataízes foi alvo de uma forte chuva na tarde desta terça-feira (13) Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo moradores, muitos raios e chuva foram registrados na Avenida Rubens Rangel, no Centro e na Praia Central. A prefeitura informou que a chuva começou por volta das 15h30 e durou cerca de duas horas. O volume de água nesta terça era o esperado para os meses de dezembro e janeiro.

Praia Central

O órgão também disse que ainda está realizando levantamentos das ocorrências, no entanto, o local mais atingido foi a Praia Central. A Secretaria de Obras está desobstruindo bueiros e manilhas. Não há registro de desabrigados ou desalojados até o momento.

A prefeitura explicou que a Praia Central recebeu uma carga d’água de origem dos morros do Belvederes, Esplanada, Belo Horizonte e outras localidades que compõe o chamado “Alto Marataizes”. "A sobrecarga ocasionou o infeliz alagamento das vias da praia central, mas que graças ao sistema de drenagem, assim que amenizou a chuva, a água foi baixando", informou.

Monitoramento e investimentos

A prefeitura afirma que a cidade apresenta diversos pontos de alagamentos devido a sobrecarga no sistema de drenagem. "Diversas equipes das Secretarias Municipais de Obras e de Serviços Urbanos estão trabalhando em conjunto para amenizar o transtorno e monitorando as saídas das drenagens, para evitar qualquer obstrução da vazão", disse.