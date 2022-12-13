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No Sul do ES

Temporal "transforma" ruas em rios em Marataízes

A chuva, que durou cerca de duas horas, alagou vias e trechos na Avenida Rubens Rangel, no Centro e na Praia Central

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 19:36

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 dez 2022 às 19:36
Chuva forte deixa ruas alagadas em Marataízes
O município de Marataízes foi alvo de uma forte chuva na tarde desta terça-feira (13) Crédito: Leitor | A Gazeta
Após todo o Espírito Santo ter sido classificado com um alerta de cor laranja, de perigo para chuvas intensas, Marataízes ficou com as ruas totalmente alagadas por causa do temporal que atingiu o município na tarde desta terça-feira (13).
Segundo moradores, muitos raios e chuva foram registrados na Avenida Rubens Rangel, no Centro e na Praia Central. A prefeitura informou que a chuva começou por volta das 15h30 e durou cerca de duas horas. O volume de água nesta terça era o esperado para os meses de dezembro e janeiro.

Praia Central

O órgão também disse que ainda está realizando levantamentos das ocorrências, no entanto, o local mais atingido foi a Praia Central. A Secretaria de Obras está desobstruindo bueiros e manilhas. Não há registro de desabrigados ou desalojados até o momento.
A prefeitura explicou que a Praia Central recebeu uma carga d’água de origem dos morros do Belvederes, Esplanada, Belo Horizonte e outras localidades que compõe o chamado “Alto Marataizes”. "A sobrecarga ocasionou o infeliz alagamento das vias da praia central, mas que graças ao sistema de drenagem, assim que amenizou a chuva, a água foi baixando", informou.

Monitoramento e investimentos

A prefeitura afirma que a cidade apresenta diversos pontos de alagamentos devido a sobrecarga no sistema de drenagem. "Diversas equipes das Secretarias Municipais de Obras e de Serviços Urbanos estão trabalhando em conjunto para amenizar o transtorno e monitorando as saídas das drenagens, para evitar qualquer obstrução da vazão", disse.
Diante disso, investimentos em drenagem e macrodrenagem estão sendo realizados em diversas localidades como Filemon Tenório, Barra e Candinha. "Futuramente os Bairros Belo Horizonte e Esplanada também receberão investimentos de infraestrutura afim de amenizar tal transtorno e desemboque de água na Praia Central. Bairros como Santa Rita, Acapulco e Santa Tereza não enfrentam mais os antigos transtornos com as chuvas.", divulgou. 

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