Temporal "transforma" ruas em rios em Marataízes

Após todo o Espírito Santo ter sido classificado com um alerta de cor laranja, de perigo para chuvas intensas, Marataízes ficou com as ruas totalmente alagadas por causa do temporal que atingiu o município na tarde desta terça-feira (13).
Segundo moradores, muitos raios e chuva foram registrados na Avenida Rubens Rangel, no Centro e na Praia Central. A prefeitura informou que a chuva começou por volta das 15h30 e durou cerca de duas horas. O volume de água nesta terça era o esperado para os meses de dezembro e janeiro.
Praia Central
O órgão também disse que ainda está realizando levantamentos das ocorrências, no entanto, o local mais atingido foi a Praia Central. A Secretaria de Obras está desobstruindo bueiros e manilhas. Não há registro de desabrigados ou desalojados até o momento.
A prefeitura explicou que a Praia Central recebeu uma carga d’água de origem dos morros do Belvederes, Esplanada, Belo Horizonte e outras localidades que compõe o chamado “Alto Marataizes”. "A sobrecarga ocasionou o infeliz alagamento das vias da praia central, mas que graças ao sistema de drenagem, assim que amenizou a chuva, a água foi baixando", informou.
Monitoramento e investimentos
A prefeitura afirma que a cidade apresenta diversos pontos de alagamentos devido a sobrecarga no sistema de drenagem. "Diversas equipes das Secretarias Municipais de Obras e de Serviços Urbanos estão trabalhando em conjunto para amenizar o transtorno e monitorando as saídas das drenagens, para evitar qualquer obstrução da vazão", disse.
Diante disso, investimentos em drenagem e macrodrenagem estão sendo realizados em diversas localidades como Filemon Tenório, Barra e Candinha. "Futuramente os Bairros Belo Horizonte e Esplanada também receberão investimentos de infraestrutura afim de amenizar tal transtorno e desemboque de água na Praia Central. Bairros como Santa Rita, Acapulco e Santa Tereza não enfrentam mais os antigos transtornos com as chuvas.", divulgou.