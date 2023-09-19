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Temporal em Colatina destrói mosteiro, mas imagens de santos ficam intactas

Parte da cidade foi devastada por ventos que chegaram a 100 km/h; irmãs Clarissas divulgaram vídeo sobre a destruição no mosteiro
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

19 set 2023 às 16:00

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 16:00

Um forte temporal que atingiu Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última sexta-feira (15) deixou um rastro de destruição na cidade. Mas apesar da devastação causada por ventos que chegaram a 100 km/h, uma cena chamou atenção: no Mosteiro Santíssima Trindade, comunidade das Irmãs Clarissa — que foi fortemente atingido pelo vendaval — uma imagem de Nossa Senhora dos Anjos e de São Francisco de Assis ficaram intactas. 
Em um vídeo feito pelo mosteiro e publicado nas rede sociais é possível ver vários vitrais de uma das igrejas do local quebrados, telhas espalhadas pelo chão e parte do teto completamente exposta e até mesmo árvores caídas. Mas as imagens de Nossa Senhora dos Anjos e de São Francisco de Assis ficaram em perfeito estado, surpreendendo as irmãs. Veja vídeo:
"Metade da Capela está interditada, já que caíram dois vitrais e outros estão com risco. Os estragos ainda aconteceram nos telhados do Mosteiro, algumas árvores também caíram. Em meio ao cenário de destruição, uma cena chama atenção. A Imagem de Nossa Senhora dos Anjos afixada em um Tau, ficou intacta. Sentimos a proteção da Mãe. Em outro ponto, perto de onde as Irmãs rezam e adoram a Sagrada Eucaristia, uma imagem de São Francisco de Assis ficou intacta. Sinais da presença de Deus e de que no Mosteiro 'virão viver umas irmãs cuja vida glorificarão o Pai Celeste'", postaram as irmãs na rede social.
Praticamente todo o telhado de uma das partes do mosteiro ficou destruído. O local onde fica a imagem de Nossa Senhora é aberto e fica em um chafariz. Parte do tau onde ela está colocada chegou a inclinar, mas não caiu. A imagem de São Francisco de Assis estava em um jardim, e também não foi atingida. Próximo à imagem, várias telhas aparecem quebradas, mas nenhuma chegou perto. "Sentimos a proteção da Mãe", postaram as irmãs.
O mosteiro fica localizado em uma parte alta da cidade, e por isso, várias partes foram atingidas. Uma das igrejas onde são celebradas missas diariamente teve que ser interditada. Segundo a Arquidiocese de Colatina, na hora do temporal, alguns locais onde as irmãs Clarissas dormem também foram destelhados, mas ninguém ficou ferida. O mosteiro ainda está calculando os prejuízos.
*Com informações de Viviane Lopes, repórter do g1 ES

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