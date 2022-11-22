Temporal derruba muros e deixa famílias desabrigadas em Mucurici

A forte chuva causou transtornos no fim da tarde de segunda-feira (21) na cidade de Mucurici, no extremo Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Defesa Civil do município, foram cerca de 130 mm em um período de uma hora e meia. Em uma ocorrência, um muro caiu sobre uma área de garagem de uma casa. Seis pessoas precisaram sair de casa, mas ninguém ficou ferido.

Em imagens é possível ver o impacto da chuva. Uma delas mostra como ficou a casa que teve a garagem atingida e o telhado que veio abaixo. O coordenador da Defesa Civil de Mucurici, Alex de Jesus Souza, disse que outros quatro muros caíram na cidade. Um vídeo também mostra bastante água que desce em uma ladeira. Outro registra uma casa tomada pela água e lama.

O temporal castigou a cidade na tarde desta segunda-feira (21) e causou muitos prejuízos Crédito: Leitor de A Gazeta