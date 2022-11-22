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Norte do ES

Temporal derruba muros e deixa famílias desabrigadas em Mucurici

Segundo a Defesa Civil do município, na tarde de segunda-feira (21) choveu cerca de 130 mm no período de uma hora e meia. Ninguém ficou ferido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 nov 2022 às 17:17

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 17:17

A forte chuva causou transtornos no fim da tarde de segunda-feira (21) na cidade de Mucurici, no extremo Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Defesa Civil do município, foram cerca de 130 mm em um período de uma hora e meia. Em uma ocorrência, um muro caiu sobre uma área de garagem de uma casa. Seis pessoas precisaram sair de casa, mas ninguém ficou ferido.
Em imagens é possível ver o impacto da chuva. Uma delas mostra como ficou a casa que teve a garagem atingida e o telhado que veio abaixo. O coordenador da Defesa Civil de Mucurici, Alex de Jesus Souza, disse que outros quatro muros caíram na cidade. Um vídeo também mostra bastante água que desce em uma ladeira. Outro registra uma casa tomada pela água e lama.
Água de chuva desce ladeira em Mucurici
O temporal castigou a cidade na tarde desta segunda-feira (21) e causou muitos prejuízos Crédito: Leitor de A Gazeta
O bairro Boa Vista foi o único atingido na cidade. Entrou água em casas e duas famílias - seis pessoas, no total - foram para a casa de parentes. “Essa chuva pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava essa chuva toda. A Defesa Civil e a Assistência Social estão monitorando as áreas”, contou Alex.

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