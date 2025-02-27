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Proteção à fauna

Tamanduá-mirim é resgatado, tratado e solto na natureza em São Mateus

O animal foi encontrado cansado e ferido. Após o resgate, foi levado a um hospital veterinário especializado, no mesmo município, onde foi acompanhado por veterinários

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 18:21

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 fev 2025 às 18:21
Um Tamanduá-mirim foi resgatado às margens da BR101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (22) e solto na tarde desta quinta-feira (27), no mesmo local onde foi encontrado. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o animal foi encontrado cansado e ferido.
Após o resgate, foi levado a um hospital veterinário especializado, no mesmo município, onde foi acompanhado por veterinários. “A recuperação e reintrodução de animais feridos na natureza desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico, ajudando a preservar a biodiversidade, assegurar a continuidade das espécies e garantir o funcionamento saudável dos ecossistemas locais”, avaliou a analista de Sustentabilidade da Eco101, Grazielli Melo Pena.
O tamanduá-mirim se recuperou após cuidados médicos
Imagens do bichinho quando foi encontrado ferido Crédito: Divulgação | Eco101
Ao avistar um animal na rodovia, acione a Eco101 pelo número 0800 7701 101, disponível também no WhatsApp.

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