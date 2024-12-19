Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Orgulho da cidade

Talento de Marechal Floriano é destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática

Guilherme José Moreira Hullemam, de 13 anos, estudante da Escola Municipal Professor Nicolau Klohling, ficou entre os primeiros do teste, considerado um dos mais difíceis do Brasil

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 16:38

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

19 dez 2024 às 16:38
Guilherme José Moreira Hullemam Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e, por isso, foi classificado para a etapa nacional.
Guilherme José Moreira Hullemam foi 1º lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e, por isso, foi classificado para a etapa nacional Crédito: Arquivo pessoal
Tem capixaba se destacando na olimpíada acadêmica mais difícil do Brasil. Guilherme José Moreira Hullemam, de 13 anos, estudante da Escola Municipal Professor Nicolau Klohling, em Marechal Floriano, recebeu uma menção honrosa - equivalente ao quarto lugar- na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), sendo o único premiado do Espírito Santo. O resultado foi divulgado nessa quarta-feira (18) durante uma live nas redes sociais.
No ano passado, o estudante levou para casa a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e, por isso, foi classificado para a etapa nacional. A prova foi realizada no dia 10 de outubro, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
O estudante é Ouro na Olimpíada Itabirana de Matemática (OIM) e Tricampeão da Olimpíada Florianense de Matemática) (OFMAT)
O estudante é ouro na Olimpíada Itabirana de Matemática (OIM) e Tricampeão da Olimpíada Florianense de Matemática (OFMAT) Crédito: Arquivo pessoal
O talento e aptidão de Guilherme com os números já foi reconhecido em outras premiações. Ele é medalhista na Ouro na Olimpíada Canguru de Matemática, na Itabirana, Mandacaru e tricampeão da Olimpíada Florianense de Matemática (OFMAT).
“Atualmente ele está no sétimo ano, mas ele começou a se destacar no quarto. Nessa época, um professor viu potencial nele e passou a incentivá-lo”, disse Sônia Linhares Moreira Hullemam, mãe do estudante.
Talento de Marechal Floriano é destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática
Por ser multimedalhista e estudante de escola pública, o adolescente ingressou neste ano no Instituto Ponte - organização não governamental que visa mudar a realidade de jovens e adolescentes de baixa renda por meio da educação. Para se preparar, Guilherme refez provas dos anos anteriores e acompanhou a correção realizada por professores. “Eu acho a matemática bem desafiadora e gosto de desafios”, disse.
Há quem duvide que é possível ficar tranquilo antes de uma prova. Mas o medalhista prova o contrário. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Guilherme contou que sabia da importância do exame, mas mentalizou que iria dar o seu melhor e o resultado era apenas consequência. “Se eu conseguisse um bom resultado seria ótimo. Mas se fosse o contrário, não seria um problema”, afirmou.
Agora, o estudante alimenta expectativas para o próximo ano. A meta é buscar o ouro na próxima edição e, em consequência disso, participar da etapa internacional. Para alcançar os objetivos, ele conta com o apoio dos pais. “Meu pai é motorista carreteiro e minha mãe é dona de casa. Eles sempre me apoiam e falam que, apesar das minhas conquistas, preciso estudar mais para alcançar voos ainda mais altos”, finalizou.

Veja Também

Capixaba é eleita zootecnista mais influente do ano

Religioso muito popular no ES faz 30 anos de padre e será homenageado

Tenista capixaba encerra temporada com título de duplas do Orange Bowl

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Marechal Floriano Estudante Matematica Ouro Medalha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados