Talento de Marechal Floriano é destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática

Guilherme José Moreira Hullemam foi 1º lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e, por isso, foi classificado para a etapa nacional Crédito: Arquivo pessoal

Tem capixaba se destacando na olimpíada acadêmica mais difícil do Brasil. Guilherme José Moreira Hullemam, de 13 anos, estudante da Escola Municipal Professor Nicolau Klohling, em Marechal Floriano , recebeu uma menção honrosa - equivalente ao quarto lugar- na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), sendo o único premiado do Espírito Santo . O resultado foi divulgado nessa quarta-feira (18) durante uma live nas redes sociais.

No ano passado, o estudante levou para casa a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e, por isso, foi classificado para a etapa nacional. A prova foi realizada no dia 10 de outubro, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O estudante é ouro na Olimpíada Itabirana de Matemática (OIM) e Tricampeão da Olimpíada Florianense de Matemática (OFMAT) Crédito: Arquivo pessoal

O talento e aptidão de Guilherme com os números já foi reconhecido em outras premiações. Ele é medalhista na Ouro na Olimpíada Canguru de Matemática, na Itabirana, Mandacaru e tricampeão da Olimpíada Florianense de Matemática (OFMAT).

“Atualmente ele está no sétimo ano, mas ele começou a se destacar no quarto. Nessa época, um professor viu potencial nele e passou a incentivá-lo”, disse Sônia Linhares Moreira Hullemam, mãe do estudante.

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Por ser multimedalhista e estudante de escola pública, o adolescente ingressou neste ano no Instituto Ponte - organização não governamental que visa mudar a realidade de jovens e adolescentes de baixa renda por meio da educação. Para se preparar, Guilherme refez provas dos anos anteriores e acompanhou a correção realizada por professores. “Eu acho a matemática bem desafiadora e gosto de desafios”, disse.

Há quem duvide que é possível ficar tranquilo antes de uma prova. Mas o medalhista prova o contrário. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Guilherme contou que sabia da importância do exame, mas mentalizou que iria dar o seu melhor e o resultado era apenas consequência. “Se eu conseguisse um bom resultado seria ótimo. Mas se fosse o contrário, não seria um problema”, afirmou.