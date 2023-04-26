Susto! Usuários relatam instabilidade em aplicativo do Nubank

O Nubank é um dos bancos virtuais mais famosos do Brasil, inclusive do Espírito Santo Crédito: Nubank/ DIvulgação

Clientes do banco virtual Nubank reclamam de instabilidade do aplicativo da startup na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com os usuários, o saldo não aparece na conta – como se não houvesse dinheiro disponível para uso. O site Downdetector, portal responsável por monitorar a queda de serviços, apontou que o problema começou a ser registrado às 12h.

O pico de reclamações aconteceu por volta das 14h Crédito: Reprodução | DownDetector

Ainda segundo o site, o pico de reclamações ocorreu às 14h, quando mais de 400 casos foram reportados. A principal queixa é em relação às operações no internet banking, com 53% das notificações. Em seguida, aparece Mobile Banking, com 24%, e login no aplicativo móvel, com 22% dos usuários relatando dificuldades.

No Twitter, internautas apontaram a instabilidade no aplicativo. Veja abaixo:

NUBANK PELO AMOR DE DEUS CADÊ MEU DINHEIRO ??? pic.twitter.com/FdrmjMeCDa — Tati (@_tatianeps) April 26, 2023

Menine e a nubank que sumiu com a visualização do saldo na conta? pic.twitter.com/V60niMvY5K — Sereia do rabão ??‍♀️ (@egua_beth) April 26, 2023

não estou conseguindo acessar meu saldo/extrato da conta do nubank. Alguém mais?@nubank — amande ? (@lamandanudes) April 26, 2023