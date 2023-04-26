Susto! Usuários relatam instabilidade em aplicativo do Nubank

Clientes do banco virtual Nubank reclamam de instabilidade do aplicativo da startup na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com os usuários, o saldo não aparece na conta – como se não houvesse dinheiro disponível para uso. O site Downdetector, portal responsável por monitorar a queda de serviços, apontou que o problema começou a ser registrado às 12h.
Ainda segundo o site, o pico de reclamações ocorreu às 14h, quando mais de 400 casos foram reportados. A principal queixa é em relação às operações no internet banking, com 53% das notificações. Em seguida, aparece Mobile Banking, com 24%, e login no aplicativo móvel, com 22% dos usuários relatando dificuldades.
No Twitter, internautas apontaram a instabilidade no aplicativo. Veja abaixo:
A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria do Nubank para obter mais detalhes sobre o problema. A empresa informou que o aplicativo passou por uma instabilidade momentânea, o que fez com que parte dos clientes não conseguisse visualizar seu saldo. "A instabilidade foi resolvida e o aplicativo já está funcionando normalmente", garantiu.