Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saldo desapareceu

Susto! Usuários relatam instabilidade em aplicativo do Nubank

Dados do site Downdetector apontam que pico de reclamações ocorreu às 14h, quando mais de 400 casos foram reportados; principal queixa é em relação às operações no internet banking, com 53% das notificações

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 15:00

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

26 abr 2023 às 15:00
Nubank foi notificado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor após denúncias de fraudes sofridas por clientes
O Nubank é um dos bancos virtuais mais famosos do Brasil, inclusive do Espírito Santo Crédito: Nubank/ DIvulgação
Clientes do banco virtual Nubank reclamam de instabilidade do aplicativo da startup na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com os usuários, o saldo não aparece na conta – como se não houvesse dinheiro disponível para uso. O site Downdetector, portal responsável por monitorar a queda de serviços, apontou que o problema começou a ser registrado às 12h.
O pico das reclamações aconteceu por volta das 13h desta quarta (26)
O pico de reclamações aconteceu por volta das 14h Crédito: Reprodução | DownDetector
Ainda segundo o site, o pico de reclamações ocorreu às 14h, quando mais de 400 casos foram reportados. A principal queixa é em relação às operações no internet banking, com 53% das notificações. Em seguida, aparece Mobile Banking, com 24%, e login no aplicativo móvel, com 22% dos usuários relatando dificuldades.
No Twitter, internautas apontaram a instabilidade no aplicativo. Veja abaixo:
A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria do Nubank para obter mais detalhes sobre o problema. A empresa informou que o aplicativo passou por uma instabilidade momentânea, o que fez com que parte dos clientes não conseguisse visualizar seu saldo. "A instabilidade foi resolvida e o aplicativo já está funcionando normalmente", garantiu.

Veja Também

Bertolini investe em robotização e vai dobrar produção em Colatina

ES já soma 39 mortes por dengue, seis vezes mais que todo o ano de 2022

Conheça o primeiro hotel na América do Sul de rede mais luxuosa do mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bancos Banco Nubank
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados