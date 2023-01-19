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Suposto acidente com paraquedista mobiliza até helicóptero em Vila Velha

Ciodes recebeu a informação de que um paraquedista havia caído em uma área do Exército em Vila Velha, mas acidente foi descartado; PM e Bombeiros também foram ao local
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jan 2023 às 13:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 13:00

Um suposto acidente envolvendo um paraquedista mobilizou viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e até um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), em Vila Velha, na Grande Vitória. O relato feito ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) dava conta de que um indivíduo havia caído na área do Exército. Após buscas serem realizadas, a situação foi descartada. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o major Pablo Angely, do Notaer, explicou que participou da operação e pousou o helicóptero por volta das 11h30, após descartar o acidente.
"Chegaram ligações no Ciodes. Fizemos buscas na área apontada e não encontramos ninguém. O que tem ocorrido são saltos de paraquedistas na área Aeroclube. Fizemos contato com eles e informaram que não houve nenhum acidente e que, talvez, a pessoa que viu possa ter se confundido", declarou.
Suposto acidente com paraquedista mobiliza até helicoptero em Vila Velha
Além do helicóptero, fotos enviadas à reportagem mostram, pelo menos, cinco viaturas da Polícia Militar, além de um caminhão e uma camionete do Corpo de Bombeiros mobilizados para a ocorrência. 
Por telefone, o gerente-administrativo do Aeroclube, Glauber Cassimiro Campos, reforçou à reportagem a informação dada ao Notaer. "Todos os paraquedistas que subiram, desceram normalmente", frisou. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar confirmou que foi acionado para um suposto acidente de parapente nas proximidades do aeroclube, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. "Uma equipe foi encaminhada e, no local, constatou que não houve acidente. Era um salto normal", afirma o texto. 
Já o Exército informou que o suposto acidente foi na área do Aeroclube e não do 38º Batalhão. 

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