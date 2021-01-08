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Serviço

Sua cidade está sem emitir carteira de identidade? Veja onde conseguir no ES

Para os moradores de municípios afetados pela ausência temporária do serviço de emissão de carteiras de identidade, uma opção é buscar os postos de identificação na Grande Vitória
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 jan 2021 às 11:17

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 11:17

Modelo de Carteira de Identidade: dificuldade para se conseguir o documento no ES
O serviço de emissão de Carteira de Identidade foi dificultado em alguns municípios do Estado a partir da troca da gestão Crédito: Divulgação
Com a mudança na gestão em municípios do Espírito Santo, parte dos servidores foram exonerados, o que acabou afetando a realização de alguns serviços. Ao exemplo de Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, onde o serviço de emissão de carteira de identidade ficou suspenso desde a última segunda-feira (4), outros municípios capixabas também deixaram de emitir os documentos. O motivo é justamente a ausência de servidores – antes cedidos pela administração municipal – para o atendimento ao público.
De acordo com nota da Polícia Civil, "com o início das novas gestões municipais, servidores que trabalhavam na área e eram comissionados acabaram sendo desligados, o que pode ter interrompido o funcionamento dos Postos de Identificação temporariamente. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) está realizando o contato com as novas administrações municipais, que por ventura tiveram esse serviço suspenso, para capacitar novos servidores que venham a ser cedidos, ou recolocar os mesmos, caso sejam recontratados", informou.
No caso do município de Itapemirim, a recomendação da Polícia Civil é que a população procure o serviço no Posto de Identificação em Marataízes, sendo que dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 3382-5054.
A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) ressaltou que está realizando o contato com as novas administrações municipais, que por ventura tiveram esse serviço suspenso, para capacitar novos servidores que venham a ser cedidos ou recolocar os mesmos, caso sejam recontratados.

ONDE BUSCAR O SERVIÇO NA GRANDE VITÓRIA

Para os moradores de municípios afetados pela ausência temporária do serviço de emissão de carteiras de identidade, uma opção é buscar os postos de identificação na Grande Vitória. Confira quais são:

Vitória

  • Casa do Cidadão
    Horário de atendimento:     Segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h;
    Agendamento: (27) 3382-5552 ou http://agendamento.vitoria.es.gov.br/
    Endereço: Av. Maruípe, nº 2.544 (ao lado do campo do Caxias)
  • Assembleia Legislativa
    Horário de atendimento:     13h às 18h
    Agendamento: https://www.al.es.gov.br/agendamento
    Endereço: Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá

Vila Velha

  • Boulevard Shopping Vila Velha
    Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h;
    Agendamento: http://agendamento.es.gov.br
    Endereço: Rodovia do Sol, 500 - Itaparica;

Serra

  • Pró-Cidadão
    Horário de funcionamento: 8h às 12h;
    Agendamento: http://agendamento.serra.es.gov.br/
    Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416 - Bairro Portal de Jacaraípe; 

Cariacica

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