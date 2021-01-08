Sua cidade está sem emitir carteira de identidade? Veja onde conseguir no ES

O serviço de emissão de Carteira de Identidade foi dificultado em alguns municípios do Estado a partir da troca da gestão Crédito: Divulgação

Com a mudança na gestão em municípios do Espírito Santo, parte dos servidores foram exonerados, o que acabou afetando a realização de alguns serviços. Ao exemplo de Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, onde o serviço de emissão de carteira de identidade ficou suspenso desde a última segunda-feira (4), outros municípios capixabas também deixaram de emitir os documentos. O motivo é justamente a ausência de servidores – antes cedidos pela administração municipal – para o atendimento ao público.

De acordo com nota da Polícia Civil, "com o início das novas gestões municipais, servidores que trabalhavam na área e eram comissionados acabaram sendo desligados, o que pode ter interrompido o funcionamento dos Postos de Identificação temporariamente. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) está realizando o contato com as novas administrações municipais, que por ventura tiveram esse serviço suspenso, para capacitar novos servidores que venham a ser cedidos, ou recolocar os mesmos, caso sejam recontratados", informou.

No caso do município de Itapemirim, a recomendação da Polícia Civil é que a população procure o serviço no Posto de Identificação em Marataízes, sendo que dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 3382-5054.

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) ressaltou que está realizando o contato com as novas administrações municipais, que por ventura tiveram esse serviço suspenso, para capacitar novos servidores que venham a ser cedidos ou recolocar os mesmos, caso sejam recontratados.

ONDE BUSCAR O SERVIÇO NA GRANDE VITÓRIA

Para os moradores de municípios afetados pela ausência temporária do serviço de emissão de carteiras de identidade, uma opção é buscar os postos de identificação na Grande Vitória. Confira quais são:

Vitória

Casa do Cidadão

Horário de atendimento: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h;

Agendamento: (27) 3382-5552 ou http://agendamento.vitoria.es.gov.br/

Endereço: Av. Maruípe, nº 2.544 (ao lado do campo do Caxias)

Assembleia Legislativa

Horário de atendimento: 13h às 18h

Agendamento: https://www.al.es.gov.br/agendamento

Endereço: Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá

Vila Velha

Boulevard Shopping Vila Velha

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h;

Agendamento: http://agendamento.es.gov.br

Endereço: Rodovia do Sol, 500 - Itaparica;



Serra

Pró-Cidadão

Horário de funcionamento: 8h às 12h;

Agendamento: http://agendamento.serra.es.gov.br/

Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416 - Bairro Portal de Jacaraípe;

Cariacica