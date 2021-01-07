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Sul do ES

Emissão de carteira de identidade está suspensa em Itapemirim

A justificativa para a interrupção do serviço é a falta de servidores cedidos pela administração municipal
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

07 jan 2021 às 20:58

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 20:58

Modelo de Carteira de Identidade: dificuldade para se conseguir o documento no ES
O serviço de emissão de carteira de identidade, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, está suspenso desde a última segunda-feira (04) Crédito: Divulgação
O serviço de emissão de carteira de identidade, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, está suspenso desde a última segunda-feira (04). O motivo é a ausência de servidores, antes cedidos pela administração municipal, para o atendimento ao público.
A prefeitura de Itapemirim disse que devido ao término do contrato de trabalho alguns setores ficaram com um número restrito de servidores, diante disso, um novo processo seletivo foi iniciado e está em fase de conclusão.
Enquanto os novos servidores não são contratados, a prefeitura garantiu que está buscando no quadro de funcionários ativos um profissional que tenha a habilitação necessária para o desenvolvimento das atividades do setor.

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Quem mora no município reclamou que a orientação da delegacia de Polícia Civil de Itapemirim é que, enquanto o atendimento não for reestabelecido em Itapemirim, os moradores devem procurar o setor de identificação de Vitória.
Polícia Civil informou que a população de Itapemirim pode realizar o serviço no Posto de Identificação de Marataízes, município vizinho, e que dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (27) 3382-5054.
A PC acrescentou que está trabalhando para garantir todos os serviços em funcionamento para a população, no entanto, com o início das novas gestões municipais, servidores que trabalhavam na área e eram comissionados acabaram sendo desligados, o que pode ter interrompido o funcionamento dos Postos de Identificação temporariamente.
A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) ressaltou que está realizando o contato com as novas administrações municipais, que por ventura tiveram esse serviço suspenso, para capacitar novos servidores que venham a ser cedidos ou recolocar os mesmos, caso sejam recontratados.

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