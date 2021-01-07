Emissão de carteira de identidade está suspensa em Itapemirim

O serviço de emissão de carteira de identidade, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, está suspenso desde a última segunda-feira (04) Crédito: Divulgação

O serviço de emissão de carteira de identidade, em Itapemirim , no litoral Sul do Espírito Santo , está suspenso desde a última segunda-feira (04). O motivo é a ausência de servidores, antes cedidos pela administração municipal, para o atendimento ao público.

A prefeitura de Itapemirim disse que devido ao término do contrato de trabalho alguns setores ficaram com um número restrito de servidores, diante disso, um novo processo seletivo foi iniciado e está em fase de conclusão.

Enquanto os novos servidores não são contratados, a prefeitura garantiu que está buscando no quadro de funcionários ativos um profissional que tenha a habilitação necessária para o desenvolvimento das atividades do setor.

Quem mora no município reclamou que a orientação da delegacia de Polícia Civil de Itapemirim é que, enquanto o atendimento não for reestabelecido em Itapemirim, os moradores devem procurar o setor de identificação de Vitória.

Polícia Civil informou que a população de Itapemirim pode realizar o serviço no Posto de Identificação de Marataízes, município vizinho, e que dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (27) 3382-5054.

A PC acrescentou que está trabalhando para garantir todos os serviços em funcionamento para a população, no entanto, com o início das novas gestões municipais, servidores que trabalhavam na área e eram comissionados acabaram sendo desligados, o que pode ter interrompido o funcionamento dos Postos de Identificação temporariamente.