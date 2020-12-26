Sociólogo passou noite de Natal perdido em trilha na Serra

João Paulo é encontrado em trilha na Serra Crédito: Hugo Costa

Ele, que foi encontrado por dois motociclistas, Hugo Costa e Marcos, relatou que passou mais de 24h perdido, já que saiu de casa na véspera do Natal (24), por volta das 11h da manhã, e só foi encontrado por volta das 17h desta sexta-feira (25).

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Um parente próximo, Joaquim Carvalho Calmon, de 56 anos, contou que o rapaz chegou a passar a noite ouvindo ruídos e tentando encontrar a estrada.

"Ele acha que se perdeu mesmo por volta de 12h. Ele foi tentar sair de uma trilha e se perdeu, passou a noite ouvindo barulho de carro, que viria do asfalto, mas não conseguia chegar perto, porque havia barreiras. Quando ele tentava desviar, voltava para perto dos eucaliptos. Ele deve ter ido perto de Costa Bela, porque ele imagina que havia casas por perto, com cachorros latindo", iniciou.

"Chegou um ponto em que ele gritou pedindo socorro, mas não achava ninguém. Então o grupo de voluntários fez várias buscas e foi dividido por áreas. Conseguimos uma nova localização em que ele poderia ter ido. O João chegou a torcer o joelho, não conseguiu caminhar com a bike, acabou largando ela na trilha e tinha muita lama. Tentou se aproximar dos locais de barulho que ouvia e não conseguia", afirmou.

Pesquisador desaparecido na Serra é encontrado e está bem Crédito: Sargento Gualberto | Corpo de Bombeiros

Para outra parente, Melânia Carminati, fica a gratidão. "Em nome da família gostaríamos de agradecer imensamente às equipes de ciclistas da Serra, dos trilheiros motociclistas que agiram voluntariamente e aos bombeiros envolvidos nesse resgate. O verdadeiro Natal é isso, é importar-se com o outro. Obrigada também a quem divulgou", concluiu.

ENTENDA O CASO

O sociólogo João Paulo Lyrio Izoton, de 35 anos, havia desaparecido após sair para pedalar por volta das 11h da manhã desta quinta-feira (24), véspera do Natal. De acordo com familiares, ele mora na região de Jacaraípe, na Serra, com a namorada, Flávia Amboss Merçon Leonardo, desde novembro deste ano.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (25) e as buscas foram realizadas, com efetivos da PM e do Corpo de Bombeiros, inclusive com acionamento de helicóptero do Notaer para sobrevoo no local onde o homem pode ter desaparecido.