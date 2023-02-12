Sob o sol forte, Chegou O Que Faltava capricha nas cores e anima Sambão

Foi com muita animação que a Chegou O Que Faltava encerrou o espetáculo do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2023, na manhã deste domingo (12), já com sol forte. O desfile da agremiação de Goiabeiras, na Capital, começou às 6h56, apresentando o enredo O Tesouro que Faltava, que valorizou os tesouros capixabas.
A comissão de frente mostrou uma batalha entre piratas, sereia e seres marinhos. Um belo carro abre-alas representava o mar e soltava bolhas de sabão na avenida. Nas fantasias, muito rosa, uma das cores da bandeira do Espírito Santo. A escola, por sinal, tem as mesmas cores da bandeira do Estado.
Logo depois da primeira ala, um dos destaques foi a musa Evelyn Bastos, que é rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro, há 10 anos. Ela precisou tirar as sandálias e atravessou o Sambão descalça.
A escola abusou do colorido, com muito roxo, laranja, amarelo, verde e vermelho, o que chamou a atenção mesmo com a apresentação tendo acontecido em sol forte. O desfile foi encerrado dentro do tempo, com 58 minutos e 13 segundos.
O segundo carro representava o tesouro perdido dos jesuíta e passava pela avenida jogando moedas de chocolate para a plateia. A parte final do desfile destacou riquezas do Estado, como petróleo, aço, café a biodiversidade. E também estiveram presentes na apresentação a panela de barro e manifestações populares representadas pelo congo.
O presidente da escola, Rafael Cavalieri, parabenizou a comunidade de Goiabeiras.
"A comunidade abraçou a escola e fez de tudo para estar aqui, alugou ônibus e veio em peso."
Rafael Cavalieri - Presidente da Chegou O Que Faltava
Como foi a escola
Deu samba
O samba-enredo foi um dos pontos altos do desfile, agitando os foliões que permaneceram num Sambão já esvaziado pela manhã.
Atravessou
A escola precisou ajustar a direção do tripé da comissão de frente e do carro abre-alas, que chegaram desalinhados na pista. No final, precisou acelerar para passar no tempo.