Sob o sol forte, Chegou O Que Faltava capricha nas cores e anima Sambão

Deu samba

O samba-enredo foi um dos pontos altos do desfile, agitando os foliões que permaneceram num Sambão já esvaziado pela manhã.

Atravessou

A escola precisou ajustar a direção do tripé da comissão de frente e do carro abre-alas, que chegaram desalinhados na pista. No final, precisou acelerar para passar no tempo.