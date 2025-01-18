Sisu 2025: veja notas de corte parciais da Ufes e do Ifes no 1° dia da seleção

As notas de corte parciais referentes ao primeiro dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, foram divulgadas. As inscrições no processo seletivo seguem até o dia 21 de janeiro (próxima terça-feira) e a chamada regular está prevista para o dia 26 do mesmo mês (veja cronograma abaixo).