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Ensino superior

Sisu 2024: resultados serão divulgados no dia 30 de janeiro

Neste ano, serão disponibilizadas mais de 264,2 mil vagas, distribuídas em 127 instituições federais de ensino superior brasileiras, sendo quase 7 mil no Espírito Santo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 jan 2024 às 09:13

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 09:13

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, será liberado na terça-feira (30). As inscrições no processo seletivo foram encerradas às 23h59 de quinta (25), e, agora, resta aos candidatos aguardar.
Neste ano, serão disponibilizadas mais de 264,2 mil vagas, distribuídas em 127 instituições federais de ensino superior brasileiras, sendo quase 7 mil no Espírito Santo, onde cursos como Engenharia da Computação, Medicina e Ciência da Computação tiveram as notas de corte mais altas ao longo da semana de inscrições.
A edição terá uma única etapa de inscrição às vagas ofertadas pelas instituições participantes para todo o ano. Serão oferecidas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024.
Neste ano, serão disponibilizadas 5.026 chances na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.907 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), distribuídas nos diferentes campi, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC).
Para se inscrever, foi necessário que o estudante tivesse participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e tivesse obtido nota acima de zero na prova de redação, além de não ter participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).

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