Dez cursos 'diferentões' em que é possível se inscrever no Sisu 2024

Viticultura e Enologia: instituições oferecem formação ligada aos processos de cultivo da uva e produção de vinhos Crédito: Shutterstock

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 terminam nesta quinta-feira (25), às 23h59. A seleção é a principal porta de entrada para as universidades públicas do país e, além dos cursos mais tradicionais, como Medicina, Direito, Engenharias, Letras e tantos outros, há opções de formação, digamos, “diferentonas” em vários Estados brasileiros.

É o caso do tecnólogo em Viticultura e Enologia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Campus São Roque, SP) — que forma profissionais para atuarem no desenvolvimento e controle dos processos de cultivo da uva e produção de vinhos — e do bacharelado em Gerontologia, da Universidade Federal de São Carlos (SP) — em que os estudos são voltados ao processo de envelhecimento humano. Confira a lista:

O levantamento foi feito pela Gama Pré-Vestibular, em conjunto com A Gazeta. O professor e diretor de Comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer, aponta que, embora inicialmente pareçam curiosos, os cursos surgem para atender a uma demanda de mercado.

“Esses cursos diferentes respondem a uma necessidade específica da população. Enologia e viticultura, por exemplo, é oferecido por várias instituições. Algumas universidades e, principalmente, os institutos federais estão vanguardando esse movimento de levar as necessidades do mercado para o ensino superior.”

Prova disso é a oferta de vagas de bacharelado em Inteligência Artificial , pela Universidade Federal de Goiás. O tema vem ganhando notoriedade, sobretudo nos dois últimos anos.