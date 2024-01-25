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Ensino superior

Dez cursos 'diferentões' em que é possível se inscrever no Sisu 2024

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 terminam nesta quinta-feira (25), às 23h59; confira
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 jan 2024 às 14:53

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 14:53

Vindima, colheita de uvas para produção de vinhos
Viticultura e Enologia: instituições oferecem formação ligada aos processos de cultivo da uva e produção de vinhos Crédito: Shutterstock
As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 terminam nesta quinta-feira (25), às 23h59. A seleção é a principal porta de entrada para as universidades públicas do país e, além dos cursos mais tradicionais, como Medicina, Direito, Engenharias, Letras e tantos outros, há opções de formação, digamos, “diferentonas” em vários Estados brasileiros.
É o caso do tecnólogo em Viticultura e Enologia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Campus São Roque, SP) — que forma profissionais para atuarem no desenvolvimento e controle dos processos de cultivo da uva e produção de vinhos — e do bacharelado em Gerontologia, da Universidade Federal de São Carlos (SP) — em que os estudos são voltados ao processo de envelhecimento humano. Confira a lista:
O levantamento foi feito pela Gama Pré-Vestibular, em conjunto com A Gazeta. O professor e diretor de Comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer, aponta que, embora inicialmente pareçam curiosos, os cursos surgem para atender a uma demanda de mercado.
“Esses cursos diferentes respondem a uma necessidade específica da população. Enologia e viticultura, por exemplo, é oferecido por várias instituições. Algumas universidades e, principalmente, os institutos federais estão vanguardando esse movimento de levar as necessidades do mercado para o ensino superior.”
Prova disso é a oferta de vagas de bacharelado em Inteligência Artificial, pela Universidade Federal de Goiás. O tema vem ganhando notoriedade, sobretudo nos dois últimos anos.
O levantamento foi feito pela Gama Pré-Vestibular, a pedido de A Gazeta. A inscrição no Sisu é gratuita e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até as 23h59 desta quinta (25).
É preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação e que não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).

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