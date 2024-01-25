Sisu 2024: as notas de corte parciais da Ufes e do Ifes no 3° dia da seleção

Sete cursos, entre eles Química, Matemática e Engenharia Industrial Madeireira, não chegaram a ter nota de corte no terceiro dia do Sisu.

A inscrição no Sisu é gratuita e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até as 23h59 desta quinta (25).