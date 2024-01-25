Sisu 2024: as notas de corte parciais da Ufes e do Ifes no 3° dia da seleção

As notas de corte parciais, referentes ao terceiro dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, já estão disponíveis. As inscrições no processo seletivo terminam nesta quinta-feira (25) e os resultados da 1ª chamada estão previstos para a próxima terça, 30 de janeiro.
A pedido de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular realizou um levantamento dos dados referentes à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). Neste ano, quase 7 mil vagas serão disponibilizadas para estudar nas instituições de ensino federais no Estado. Confira as notas parciais:
Nas instituições de ensino federais do Espírito Santo, as maiores notas de corte foram para os cursos de Engenharia da Computação (816,16), Medicina (807,86) e Ciência da Computação (803,56) da Ufes, enquanto as menores médias foram para Química (493,47), Física (500,38) e Química Industrial (508,51), no Ifes.
Sete cursos, entre eles Química, Matemática e Engenharia Industrial Madeireira, não chegaram a ter nota de corte no terceiro dia do Sisu.
A inscrição no Sisu é gratuita e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até as 23h59 desta quinta (25).
É preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação e que não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).