Shoppings vão funcionar em horário integral, mas com 50% de clientes
Os shoppings vão poder voltar a funcionar aos domingos e nos horários normais a partir da próxima segunda-feira (07). A liberação só poderá ser aplicada nas cidades classificadas em risco baixo para contágio da Covid-19 no Espírito Santo, casos de Vitória e Serra na Grande Vitória. Os shoppings de Vila Velha e Cariacica, por exemplo, seguirão com limitações.
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, no início da noite desta sexta-feira (04), durante pronunciamento on-line. Neste sábado (05) e domingo (06) essa flexibilização ainda não estará valendo. Porém, os estabelecimentos só poderão ter metade da capacidade do número de clientes.
Além da restrição de ocupação, as medidas de segurança como higienização, uso de máscaras e distanciamento social continuam sendo obrigatórias. As medidas são válidas até o dia 13, quando é atualizada uma nova matriz de risco que valerá a partir do dia 14, uma vez que as regras de funcionamento variam de acordo com a classificação de risco.
Casagrande foi enfático ao chamar a atenção da população para a manutenção dos cuidados. "Risco baixo não é ausência de risco. Assim como estamos avançando, podemos regredir se os casos aumentarem", ponderou.
GRANDE VITÓRIA
Como a flexibilização vale apenas para as cidades classificadas no risco baixo do mapa de risco, somente o comércio de Vitória e Serra poderão aderir às novas regras. Já quem frequenta os shoppings localizados em Cariacica e Vila Velha não terão o horário tão ampliado assim. Nestes dois municípios, o horário continua restrito de 12h às 20h e as portas fechadas aos domingos. A praça de alimentação deverá encerrar o expediente às 18h.
NOVA MATRIZ DE RISCO
A nova matriz de risco considera:
- casos ativos nos últimos 28 dias por município;
- a média de óbitos dos últimos 14 dias por município;
- testagem por mil habitantes por município;
- taxa de ocupação de leitos estadual (que está em 54% atualmente).
CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
RISCO ALTO
- Ibatiba
- São Mateus
RISCO MODERADO
- Afonso Cláudio,
- Água Doce do Norte,
- Águia Branca,
- Alfredo Chaves,
- Anchieta,
- Apiacá,
- Barra de São Francisco,
- Boa Esperança,
- Cachoeiro de Itapemirim,
- Cariacica,
- Colatina,
- Conceição da Barra,
- Conceição do Castelo,
- Domingos Martins,
- Dores do Rio Preto,
- Ecoporanga,
- Governador
- Lindenberg,
- Guaçuí,
- Guarapari,
- Ibitirama,
- Irupi,
- Itapemirim,
- Iúna,
- Jaguaré,
- Jerônimo Monteiro,
- Laranja da Terra,
- Linhares,
- Mantenópolis,
- Marataízes,
- Montanha,
- Mucurici,
- Muniz Freire,
- Muqui,
- Nova Venécia,
- Pancas,
- Pedro Canário,
- Pinheiros,
- Piúma,
- Ponto Belo,
- Rio Bananal,
- Rio Novo do Sul,
- São Roque do Canaã,
- Sooretama,
- Vargem Alta,
- Viana,
- Vila Pavão,
- Vila Valério,
- Vila Velha.
RISCO BAIXO
- Alegre,
- Alto Rio Novo,
- Aracruz,
- Atílio Vivácqua,
- Baixo Guandu,
- Bom Jesus do Norte,
- Brejetuba,
- Castelo,
- Divino de São Lourenço,
- Fundão,
- Ibiraçu,
- Iconha,
- Itaguaçu,
- Itarana,
- João Neiva,
- Marechal Floriano,
- Marilândia,
- Mimoso do Sul,
- Presidente Kennedy,
- Santa Leopoldina,
- São Gabriel da Palha,
- Santa Maria de Jetibá,
- Santa Teresa,
- São Domingos do Norte,
- São José do Calçado,
- Serra,
- Venda Nova do Imigrante,
- Vitória.