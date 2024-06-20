Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Greve nas federais

Servidores e professores decidem encerrar greve no Ifes

Sindicato decidiu aceitar proposta feita pelo governo federal; decisão definitiva sobre término da greve será tomada em plenária nacional, na sexta (21) e no sábado (22)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 jun 2024 às 16:32

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 16:32

Ifes Campus Vitória
Campus de Vitória do Ifes: greve de servidores deve chegar ao fim após 2 meses Crédito: Fernando Madeira
Após dois meses, a greve dos técnicos-administrativos em educação e dos professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) pode estar perto do fim. Os professores e técnicos-administrativos votaram por aceitar as propostas feitas pelo governo federal diante das reivindicações das classes, em assembleia realizada na terça-feira (18).
Segundo o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica (Sinasefe-Ifes), o movimento grevista pode ser encerrado de forma definitiva após plenária que será realizada nesta sexta-feira (21) e no sábado (22) em conjunto com a direção nacional.
“A reunião de terça-feira (18) teve ampla participação da categoria e na oportunidade foram feitas diversas manifestações, tanto da conjuntura nacional quanto local. O entendimento da base foi que as propostas poderiam ser melhores, mas foi deliberado pelo aceite das propostas do governo federal”, divulgou o Sinasefe-Ifes através de suas redes sociais.
De acordo com a publicação, as proposições foram apresentadas pelo governo na última semana e “o único avanço significativo foi para a carreira dos técnicos-administrativos em educação (TAE)”, como divulgou o Sinasefe.
Segundo o movimento grevista, o governo federal apresentou proposta para os técnicos-administrativos que prevê percentual de aumento salarial estimado em 9% para janeiro de 2025, 5% em abril de 2026 e elevação dos "steps" (progressão de carreira) de 3,9% para 4% em janeiro de 2025 e de 4% para 4,1% em abril de 2026. Para os professores, o reajuste será de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.

Como está a Ufes?

Já na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) a greve continua. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), a classe vota pela continuidade do movimento paredista, que teve início no dia 17 de março.
Por sua vez, a Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), tem assembleia marcada para esta sexta-feira (21), quando o tema será discutido, a partir das 14h, no campus de Goiabeiras, em Vitória.

Veja Também

Nova Beira-Mar vai ligar Praça do Papa ao Centro com ciclovia e calçadão

Número de homicídios cai, mas ES ainda tem a taxa mais alta no Sudeste

Doação de órgãos no ES poderá ser autorizada por app; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo greve IFES UFES Professores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados