Servidores e professores decidem encerrar greve no Ifes

Após dois meses, a greve dos técnicos-administrativos em educação e dos professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) pode estar perto do fim. Os professores e técnicos-administrativos votaram por aceitar as propostas feitas pelo governo federal diante das reivindicações das classes, em assembleia realizada na terça-feira (18).
Segundo o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica (Sinasefe-Ifes), o movimento grevista pode ser encerrado de forma definitiva após plenária que será realizada nesta sexta-feira (21) e no sábado (22) em conjunto com a direção nacional.
“A reunião de terça-feira (18) teve ampla participação da categoria e na oportunidade foram feitas diversas manifestações, tanto da conjuntura nacional quanto local. O entendimento da base foi que as propostas poderiam ser melhores, mas foi deliberado pelo aceite das propostas do governo federal”, divulgou o Sinasefe-Ifes através de suas redes sociais.
De acordo com a publicação, as proposições foram apresentadas pelo governo na última semana e “o único avanço significativo foi para a carreira dos técnicos-administrativos em educação (TAE)”, como divulgou o Sinasefe.
Segundo o movimento grevista, o governo federal apresentou proposta para os técnicos-administrativos que prevê percentual de aumento salarial estimado em 9% para janeiro de 2025, 5% em abril de 2026 e elevação dos "steps" (progressão de carreira) de 3,9% para 4% em janeiro de 2025 e de 4% para 4,1% em abril de 2026. Para os professores, o reajuste será de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.
Como está a Ufes?
Já na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) a greve continua. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), a classe vota pela continuidade do movimento paredista, que teve início no dia 17 de março.
Por sua vez, a Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), tem assembleia marcada para esta sexta-feira (21), quando o tema será discutido, a partir das 14h, no campus de Goiabeiras, em Vitória.