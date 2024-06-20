Servidores e professores decidem encerrar greve no Ifes

Campus de Vitória do Ifes: greve de servidores deve chegar ao fim após 2 meses Crédito: Fernando Madeira

Após dois meses, a greve dos técnicos-administrativos em educação e dos professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) pode estar perto do fim. Os professores e técnicos-administrativos votaram por aceitar as propostas feitas pelo governo federal diante das reivindicações das classes, em assembleia realizada na terça-feira (18).

Segundo o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica (Sinasefe-Ifes), o movimento grevista pode ser encerrado de forma definitiva após plenária que será realizada nesta sexta-feira (21) e no sábado (22) em conjunto com a direção nacional.

“A reunião de terça-feira (18) teve ampla participação da categoria e na oportunidade foram feitas diversas manifestações, tanto da conjuntura nacional quanto local. O entendimento da base foi que as propostas poderiam ser melhores, mas foi deliberado pelo aceite das propostas do governo federal”, divulgou o Sinasefe-Ifes através de suas redes sociais.

De acordo com a publicação, as proposições foram apresentadas pelo governo na última semana e “o único avanço significativo foi para a carreira dos técnicos-administrativos em educação (TAE)”, como divulgou o Sinasefe.

Segundo o movimento grevista, o governo federal apresentou proposta para os técnicos-administrativos que prevê percentual de aumento salarial estimado em 9% para janeiro de 2025, 5% em abril de 2026 e elevação dos "steps" (progressão de carreira) de 3,9% para 4% em janeiro de 2025 e de 4% para 4,1% em abril de 2026. Para os professores, o reajuste será de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.

Como está a Ufes?

Já na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) a greve continua. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), a classe vota pela continuidade do movimento paredista, que teve início no dia 17 de março.