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Covid-19

Servidores de hospital da Serra ganham biscoitos e cartinhas de crianças

A reportagem da TV Gazeta mostrou que a ação teve como objetivo agradecer aos profissionais por atuarem na linha de frente em combate à Covid-19 de forma incansável

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2021 às 20:30
Servidores de hospital da Serra receberam cartinhas e biscoitos de crianças que participam do programa voluntário
Servidores de hospital da Serra receberam cartinhas e biscoitos de crianças que participam do programa voluntário "Mãos Que Ajudam" Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Os profissionais que atuam no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, foram surpreendidos nesta sexta-feira (25) com cerca de 3 mil kits de biscoitos caseiros e cartinhas, com mensagens de amor e esperança feitas por crianças. A ação é dos voluntários do projeto "Mãos Que Ajudam".
A reportagem da TV Gazeta mostrou que a ação teve como objetivo agradecer aos profissionais por atuarem na linha de frente em combate à Covid-19 de forma incansável. A equipe acompanhou a entrega dos kits.
Servidores de hospital da Serra ganham biscoitos e cartinhas de crianças
Voluntários do projeto incentivaram as crianças a produzirem biscoitos e escreverem cartinhas. Nos últimos dois meses, cerca de 300 famílias do projeto foram mobilizadas para produzir pelo menos um biscoito para cada um dos 3 mil funcionários do hospital.
Médicos, enfermeiros, seguranças, motoristas de ambulância, auxiliares de limpeza e outros receberam os kits. As crianças escreveram cartinhas com desenhos como agradecimento aos profissionais, que estão na linha de frente no combate à doença.

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Segundo a técnica de Enfermagem Ana Carolina, a ação foi muito gratificante. "Passamos por momentos difíceis todos os dias, e hoje recebemos essa homenagem", disse à reportagem da TV Gazeta.
A enfermeira Jessica Sousa, que teve a Covid-19, também descreveu o momento como "emocionante". "É muita emoção, muitas coisas acumuladas que estamos enfrentando. Isso dá muita esperança pra gente também", afirmou.
Carla Oliveira, voluntária do programa, reforça a proposta da ação. "A proposta era trazer um pouco de alimento para o corpo e para o espírito. O corpo pretendemos nutrir com os biscoitos, e o desenho é para nutrir o coração", finalizou.
Servidores de hospital da Serra receberam cartinhas e biscoitos de crianças que participam do programa voluntário
Servidores de hospital da Serra receberam cartinhas e biscoitos de crianças que participam do programa voluntário "Mãos Que Ajudam" Crédito: Reprodução | TV Gazeta

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