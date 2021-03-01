Serviço da Cesan pode deixar bairros da Serra sem água na quinta (4)

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai suspender o abastecimento de água em bairros da Serra nesta quinta-feira (04). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a realização do serviço de interligação da rede, necessário para garantir a continuidade do abastecimento em bairros de Serra.
A interrupção acontecerá das 8h às 18h para instalação de equipamentos e interligação de redes de água. Durante os horários de interrupção do serviço a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água.
O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
VEJA LISTA DE BAIRROS AFETADOS:
- Boulevard Lagoa
- Castelândia
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Feu Rosa
- Jardim Atlântico
- Lagoa de Jacaraípe
- Laranjeiras
- Manguinhos
- Marbella
- Ourimar
- Parque Jacaraípe
- Portal de Jacaraípe
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Residencial Jacaraípe
- São Francisco
- São Patrício
- São Pedro
- Vila Nova de Colares
Para mais informações, os moradores podem acessar o site da Cesan ou ligar para o 115.