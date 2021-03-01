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Serviço da Cesan pode deixar bairros da Serra sem água na quinta (4)

A Cesan vai interligar redes nesta quinta-feira (4), das 8 às 18 horas; o abastecimento de água será normalizado até 24 horas após o término dos serviços

Publicado em 01 de Março de 2021 às 16:08

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

01 mar 2021 às 16:08
Chuva prejudica abastecimento de água
De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a realização do serviço de interligação da rede. Crédito: Foto de Nithin PA/ Pexels
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai suspender o abastecimento de água em bairros da Serra nesta quinta-feira (04). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a realização do serviço de interligação da rede, necessário para garantir a continuidade do abastecimento em bairros de Serra.
A interrupção acontecerá das 8h às 18h para instalação de equipamentos e interligação de redes de água. Durante os horários de interrupção do serviço a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água.
O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

VEJA LISTA DE BAIRROS AFETADOS: 

  • Boulevard Lagoa
  • Castelândia
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • Enseada Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Feu Rosa
  • Jardim Atlântico
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Laranjeiras
  • Manguinhos
  • Marbella
  • Ourimar 
  • Parque Jacaraípe
  • Portal de Jacaraípe
  • Praia da Baleia
  • Praia de Capuba
  • Residencial Jacaraípe
  • São Francisco
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Vila Nova de Colares
Para mais informações, os moradores podem acessar o site da Cesan ou ligar para o 115.

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