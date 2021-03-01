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Serviços da Cesan

Bairros de Viana podem ficar sem água nesta semana; veja a lista

Ao todo, seis bairros terão o abastecimento afetado nesta terça (02) e quarta-feira (03); Segundo a Cesan, suspensão é necessária para serviços de interligação de rede e interrupção de energia

Publicado em 01 de Março de 2021 às 15:57

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

01 mar 2021 às 15:57
Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito Crédito: Pixabay
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai suspender o abastecimento de água em bairros de Viana na terça-feira (02) e na quarta-feira (03). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a execução de serviços de interligação de redes para melhorar o serviço na região.
Nesta terça (02), a Cesan vai interligar redes das 7 às 17 horas, para garantir a continuidade do abastecimento nos bairros Universal e Ipanema. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.  Segundo a companhia, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

CONFIRA OS BAIRROS AFETADOS:

  • Universal
  • Ipanema
Já na quarta-feira (03), devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, o abastecimento de água será paralisado de 9 às 12 horas, para os bairros Boa Esperança, Bom Pastor, Centro e Ribeira, em Viana. 

VEJA A LISTA DE BAIRROS:

  • Boa Esperança
  • Bom Pastor
  • Centro
  • Ribeira
Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após o retorno do fornecimento de energia.
Para mais informações, os moradores podem acessar o site da Cesan ou ligar para o 115.

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