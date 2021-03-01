Bairros de Viana podem ficar sem água nesta semana; veja a lista

Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito Crédito: Pixabay

Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai suspender o abastecimento de água em bairros de Viana na terça-feira (02) e na quarta-feira (03). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a execução de serviços de interligação de redes para melhorar o serviço na região.

Nesta terça (02), a Cesan vai interligar redes das 7 às 17 horas, para garantir a continuidade do abastecimento nos bairros Universal e Ipanema. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. Segundo a companhia, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

CONFIRA OS BAIRROS AFETADOS:

Universal

Ipanema

Já na quarta-feira (03), devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, o abastecimento de água será paralisado de 9 às 12 horas, para os bairros Boa Esperança, Bom Pastor, Centro e Ribeira, em Viana.

VEJA A LISTA DE BAIRROS:

Boa Esperança

Bom Pastor

Centro

Ribeira

Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após o retorno do fornecimento de energia.