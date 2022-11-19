Nova tabela

Serra reajusta valor do estacionamento rotativo; confira novos preços

Aumento foi um pedido da concessionária do serviço atendido pelo prefeito Sergio Vidigal. Medida já vale a partir deste sábado (19)
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

19 nov 2022 às 18:02

19 de Novembro de 2022 às 18:02

Ruas de Laranjeiras contam com estacionamento rotativo
Ruas de Laranjeiras contam com estacionamento rotativo Crédito: Jansen Lube/Prefeitura da Serra
Os motoristas que estacionarem em ruas na Serra com cobrança de estacionamento rotativo devem estar atentos a uma mudança a partir deste sábado (19). O valor da tarifa dos primeiros 30 minutos que era de R$ 1 passou a custar R$ 1,30.
Para motociclistas, o valor também sofreu reajuste para R$ 0,60 para a primeira meia hora.
De acordo com o decreto publicado no início de novembro pelo prefeito Sergio Vidigal (PDT), a mudança foi um pedido da própria concessionária do serviço, com argumento de que era necessário reequilibrar financeiramente a tarifa.
Veja como fica a nova tabela de preços:

Os novos preços

Veículos
 30 minutos iniciais (mínimo): R$ 1,30
 45 minutos: R$ 1,60
 1 hora: R$ 2,00
 1 hora e 15 minutos: R$ 2,30
 1 hora e 30 minutos: R$ 2,60
 1 hora e 45 minutos: R$ 2,90
 2 horas: R$ 3,30
 2 horas e 15 minutos: R$3,60
 2 horas e 30 minutos: R$ 3,90
 2 horas e 45 minutos: R$ 4,20
 3 horas: R$ 4,60

 Motocicletas
 30 minutos iniciais (mínimo): R$ 0,60
 45 minutos: R$ 0,80
 1 hora: R$ 1,00
 1 hora e 15 minutos: R$ 1,20
 1 hora e 30 minutos: R$ 1,40
 1 hora e 45 minutos: R$ 1,60
 2 horas: R$ 1,80
 2 horas e 15 minutos: R$ 2,00
 2 horas e 30 minutos: R$ 2,20
 2 horas e 45 minutos: R$ 2,40
 3 horas: R$ 2,60

 Veículos com atenção especial
 R$ 3,90 por vaga utilizada

Veja Também

Corpo de jovem que despareceu em rio de Baixo Guandu é encontrado

Perdi o primeiro dia de Enem, ainda posso fazer a segunda prova?

Consciência Negra: a sabedoria ancestral guardada em provérbios africanos

