Serra manda retirar anúncio sobre importação de canabidiol em Laranjeiras

O site oferece consultas médicas virtuais, com emissão de receitas, e promete facilitar a importação de produtos derivados de canabidiol (compostos químicos da planta de cannabis), como óleos, gomas e cremes diretamente dos Estados Unidos. No Brasil, o uso da cannabis é autorizado somente para fins medicinais, por exemplo em produtos à base de CBD (canabidiol) ou THC (tetraidrocanabinol). O acesso, no entanto, não é simples, e ainda há um número limitado de produtos regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Por isso, diversos pacientes buscam a importação de produtos à base de maconha, além de autorização judicial para cultivar a planta e produzir seu próprio óleo medicinal.