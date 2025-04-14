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587 mil estudantes no ES serão vacinados em escolas públicas

Estratégia do Ministério da Saúde é voltada para imunização contra doenças como febre amarela, meningite, sarampo e HPV

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 12:09

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 abr 2025 às 12:09
Estado recebeu primeiro lote dos imunizantes e campanha de vacinação deve começar no próximo dia 7
Vacinas serão aplicadas no ambiente escolar ou em unidades de saúde com a autorização prévia dos pais e responsáveis Crédito: Tomaz Silva / Agência Brasil

Mais de meio milhão de estudantes de escolas da rede pública de ensino serão vacinadas contra febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningite e HPV no Espírito Santo. Em ação iniciada pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (14), ao todo 587,7 mil jovens serão imunizados em 2.136 escolas dos 78 municípios capixabas até o dia 25 de abril.

Com o “Programa Saúde na Escola”, a meta do ministério é vacinar 90% dos estudantes de 9 a 14 anos. Segundo o órgão, a imunização será promovida por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

“As equipes vão vacinar no ambiente escolar ou as instituições de ensino levarão os estudantes até uma unidade básica de saúde, sempre com a autorização dos responsáveis. Haverá ainda checagem das cadernetas de vacinação para alertar pais e responsáveis sobre a necessidade de atualização”, informa a pasta.

“A escola representa uma grande oportunidade para vacinarmos esse público. Estamos falando de crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos — uma faixa etária que, muitas vezes, frequenta menos as unidades básicas de saúde. Não é tão comum que pais ou responsáveis os levem até lá. Por isso, aproveitar o espaço escolar não apenas para divulgar, mas também, quando necessário, para realizar a vacinação e promover a campanha é fundamental”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em comunicado emitido pelo órgão nacional.

Para viabilizar essa estratégia, o Ministério da Saúde destinou, ao todo, R$ 2.393.400,00 em recursos para imunizantes, logísticas e outras demandas relacionadas à vacinação.

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Com o início do “Programa Saúde na Escola” neste ano, o Ministério da Saúde salientou que a vacinação nas unidades de ensino passa a ser reconhecida como estratégia específica de imunização, com um registro padronizado das vacinas para um monitoramento mais preciso da iniciativa.

“Com a adesão histórica de municípios no Saúde na Escola, 4,3 milhões de estudantes passaram a ter acesso às ações de promoção da saúde e prevenção promovidas pelo programa desde 2022. Das 109,8 mil escolas participantes, 53,6 mil escolas têm maioria de alunos do Bolsa Família. Outras 2.220 escolas estão em territórios quilombolas e 1.782 escolas possuem indígenas incluídos", destaca o Ministério da Saúde.

Ainda segundo o órgão, houve um crescimento nas ações realizadas pelo Programa Saúde na Escola com foco na promoção da saúde de crianças e adolescentes. Entre 2022 e 2024, os maiores crescimentos foram registrados nas áreas de saúde mental, atividade física, saúde bucal e verificação da situação vacinal.

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