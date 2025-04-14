587 mil estudantes no ES serão vacinados em escolas públicas

“A escola representa uma grande oportunidade para vacinarmos esse público. Estamos falando de crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos — uma faixa etária que, muitas vezes, frequenta menos as unidades básicas de saúde. Não é tão comum que pais ou responsáveis os levem até lá. Por isso, aproveitar o espaço escolar não apenas para divulgar, mas também, quando necessário, para realizar a vacinação e promover a campanha é fundamental”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em comunicado emitido pelo órgão nacional.