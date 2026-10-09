Por que reaproximação da Espanha com China provoca tensões na União Europeia

Cortizo disse à BBC que a China facilita o comércio, enquanto os EUA o tornaram muito mais difícil, tanto pelas tarifas de Trump quanto pelos efeitos da guerra no Irã. Os espanhóis também têm visto o presidente americano ameaçar seu primeiro-ministro com sanções econômicas quando ele se recusa a atender às exigências de Trump: elevar os gastos com defesa a 5% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) ou permitir o uso de bases americanas na Espanha em ataques ao Irã.