Como a Covid testou o ES: relatos de perdas, solidariedade e superação

Cinco anos depois, o que era chamado de "novo coronavírus" já é um velho conhecido de toda a população mundial. E carrega uma série de histórias contadas em um documentário especial produzido pela A Gazeta. Como as dores vividas por quem perdeu entes queridos: foram mais de 700 mil mortes registradas no Brasil, sendo 15 mil delas no Espírito Santo. Há ainda relatos de superação de quem estava na linha de frente do combate à Covid, sobretudo em hospitais. E ainda demonstração de solidariedade registrada no Estado, que recebeu pacientes de Manaus, durante o caos da saúde no Amazonas.