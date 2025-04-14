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5 anos da pandemia

Como a Covid testou o ES: relatos de perdas, solidariedade e superação

Documentário especial produzido pela A Gazeta traz histórias que relembram os principais desafios impostos pela pandemia aos capixabas

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 08:36

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 abr 2025 às 08:36
Impactos físicos, financeiros, educacionais e psicológicos. Esses são alguns dos pontos que não são esquecidos por quem vivenciou de perto os desafios impostos pela pandemia de Covid-19, decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020.
Cinco anos depois, o que era chamado de "novo coronavírus" já é um velho conhecido de toda a população mundial. E carrega uma série de histórias contadas em um documentário especial produzido pela A Gazeta. Como as dores vividas por quem perdeu entes queridos: foram mais de 700 mil mortes registradas no Brasil, sendo 15 mil delas no Espírito Santo. Há ainda relatos de superação de quem estava na linha de frente do combate à Covid, sobretudo em hospitais. E ainda demonstração de solidariedade registrada no Estado, que recebeu pacientes de Manaus, durante o caos da saúde no Amazonas.
Além disso, profissionais de imprensa contam sobre os bastidores da cobertura para sites, rádio e TV, veículos cruciais para a difusão de informações em um período fortemente impacto por fake news. Veja no vídeo acima.

Veja os outros episódios sobre a pandemia:

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Covid-19: a pandemia no ES em números nos últimos 5 anos

Tem que tomar vacina de Covid todo ano? Confira as orientações

Combate à Covid criou novas ferramentas para o ES monitorar outras doenças

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