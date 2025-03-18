Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Rede Gazeta

5 anos de Covid: os desafios de empresas e escolas durante a pandemia

Com o distanciamento social, empreendedores buscaram meios para manter os negócios funcionando, enquanto educadores criaram estratégias para chegar aos alunos

Publicado em 18 de Março de 2025 às 11:04

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

18 mar 2025 às 11:04
Depois do anúncio da pandemia de Covid-19 e o entendimento de que o distanciamento social era o melhor caminho para conter o avanço da doença, as músicas em bares e restaurantes e o burburinho de pessoas se divertindo nas ruas deram lugar ao som de cadeados sendo fechados no Espírito Santo. O pátio das escolas também ficou vazio e nunca o silêncio das salas de aula foi tão lamentado. 
Era momento de baixar as portas dos comércios e fechar os portões nas escolas. Para superar essa fase, comerciantes e empresários, particularmente aqueles do ramo de alimentação, buscaram novas receitas e modelos de negócios para manter as contas em dia. Nas unidades de ensino, professores se adaptaram e criaram meios de repassar as conteúdos e manter o vínculo afetivo com alunos em todo o Estado. 
Veja acima o segundo episódio do documentário especial da Rede Gazeta sobre os cinco anos da pandemia, com foco ns impactos da pandemia na educação e na economia. 
VEJA AQUI O PRIMEIRO EPISÓDIO: Capixabas relatam sequelas físicas e emocionais da pandemia;

Veja Também

O mistério de por que a covid-19 parece estar se tornando menos letal

Covid-19: saiba quem precisa tomar a vacina Serum no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Educação espírito santo Rede Gazeta Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados