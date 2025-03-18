5 anos de Covid: os desafios de empresas e escolas durante a pandemia

Depois do anúncio da pandemia de Covid-19 e o entendimento de que o distanciamento social era o melhor caminho para conter o avanço da doença, as músicas em bares e restaurantes e o burburinho de pessoas se divertindo nas ruas deram lugar ao som de cadeados sendo fechados no Espírito Santo. O pátio das escolas também ficou vazio e nunca o silêncio das salas de aula foi tão lamentado.
Era momento de baixar as portas dos comércios e fechar os portões nas escolas. Para superar essa fase, comerciantes e empresários, particularmente aqueles do ramo de alimentação, buscaram novas receitas e modelos de negócios para manter as contas em dia. Nas unidades de ensino, professores se adaptaram e criaram meios de repassar as conteúdos e manter o vínculo afetivo com alunos em todo o Estado.
Veja acima o segundo episódio do documentário especial da Rede Gazeta sobre os cinco anos da pandemia, com foco ns impactos da pandemia na educação e na economia.
VEJA AQUI O PRIMEIRO EPISÓDIO: Capixabas relatam sequelas físicas e emocionais da pandemia;