5 anos de Covid: os desafios de empresas e escolas durante a pandemia

Era momento de baixar as portas dos comércios e fechar os portões nas escolas. Para superar essa fase, comerciantes e empresários, particularmente aqueles do ramo de alimentação, buscaram novas receitas e modelos de negócios para manter as contas em dia. Nas unidades de ensino, professores se adaptaram e criaram meios de repassar as conteúdos e manter o vínculo afetivo com alunos em todo o Estado.