Serra anuncia vagas remanescentes para 1ª dose de vacina da Covid

Profissional de saúde aplica dose de vacina contra a Covid-19 em idoso Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

1.992 vagas para os idosos com idade acima de 60 anos que precisam tomar a primeira dose da vacina contra a A Prefeitura da Serra anunciou na manhã desta segunda-feira que ainda háque precisam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 . O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura da Serra , no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

Para os trabalhadores de saúde que precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, há 85 vagas disponíveis do laboratório Butantan e 336 vagas do laboratório Fiocruz.

Já para a vacina contra a gripe, há ainda 318 vagas para o agendamento de crianças com idade entre 6 meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias, 318 vagas para os trabalhadores de saúde, 60 para gestantes e 17 vagas para puérperas (45 dias após o parto). Alertando que, caso o trabalhador de saúde tenha tomado qualquer outro tipo de vacina, o intervalo mínimo entre elas deverá ser de 14 dias.

VACINADOS

A Secretaria Municipal de Saúde da Serra (Sesa) já aplicou 95.308 doses da vacina contra a Covid-19. Destas pessoas, 70.466 tomaram a primeira dose da vacina, e 24.842 tomaram a segunda dose, completando assim o ciclo de vacinação contra a doença.