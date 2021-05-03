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Idosos a partir de 60 anos

Serra anuncia vagas remanescentes para 1ª dose de vacina da Covid

São 1.992 vagas para os idosos com idade acima de 60 anos. O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura da Serra, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 10:47

Publicado em 

03 mai 2021 às 10:47
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissional de saúde  aplica dose de vacina contra a Covid-19 em idoso Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
A Prefeitura da Serra anunciou na manhã desta segunda-feira que ainda há 1.992 vagas para os idosos com idade acima de 60 anos que precisam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura da Serra, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
Para os trabalhadores de saúde que precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, há 85 vagas disponíveis do laboratório Butantan e 336 vagas do laboratório Fiocruz.
Já para a vacina contra a gripe, há ainda 318 vagas para o agendamento de crianças com idade entre 6 meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias, 318 vagas para os trabalhadores de saúde, 60 para gestantes e 17 vagas para puérperas (45 dias após o parto). Alertando que, caso o trabalhador de saúde tenha tomado qualquer outro tipo de vacina, o intervalo mínimo entre elas deverá ser de 14 dias.

VACINADOS

A Secretaria Municipal de Saúde da Serra (Sesa) já aplicou 95.308 doses da vacina contra a Covid-19. Destas pessoas, 70.466 tomaram a primeira dose da vacina, e 24.842 tomaram a segunda dose, completando assim o ciclo de vacinação contra a doença.
Entretanto, é necessário ressaltar que, mesmo tomando as duas doses da vacina, é necessário continuar a seguir os protocolos sanitários, como usar máscara, manter o distanciamento social e o hábito de higienização das mãos.

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