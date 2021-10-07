Serra abre nesta quinta (7) vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra Covid-19

Atualização
07/10/2021 - 6:26
A Secretaria de Saúde da Serra informou que, devido a um problema no sistema, o agendamento de vacina contra a Covid-19 que estava previsto para as 18 horas desta quinta, foi adiado para as 20 horas. Ao todo, serão ofertadas mais de 19 mil doses.
A Prefeitura da Serra abre, nesta quinta-feira (7), agendamento para vacinação contra o vírus da Covid-19. Serão oferecidas vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses.
As vacinas serão para adolescentes acima de 12 anos, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão.
O agendamento pode ser feito através do site da prefeitura.
SEGUNDA DOSE
- Pessoas que receberam a vacina da Pfizer até o dia 14 de agosto;
- Pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca até o dia 31 de julho;
- Aqueles que receberam a vacina da Coronavac até o dia 1º de setembro.
TERCEIRA DOSE
- Pessoas com 60 anos ou mais: aqueles que receberam a última dose há cinco meses (até o dia 9 de maio), independente do imunizante aplicado;
- Pessoas com alto grau de imunossupressão: para os que tomaram a última dose há 28 dias (até o dia 11 de setembro), independente do imunizante recebido.
DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO
A aplicação das vacinas acontece neste sábado (9), nas Unidades de Saúde e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, e na segunda-feira (11), nas Unidades de Saúde.