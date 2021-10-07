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Imunização

Serra abre nesta quinta (7) vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra Covid-19

As vacinas serão para adolescentes acima de 12 anos, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

07 out 2021 às 10:25

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 10:25

Atualização

07/10/2021 - 6:26
A Secretaria de Saúde da Serra informou que, devido a um problema no sistema, o agendamento de vacina contra a Covid-19 que estava previsto para as 18 horas desta quinta, foi adiado para as 20 horas. Ao todo, serão ofertadas mais de 19 mil doses.
Vacina Astrazeneca
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura da Serra abre, nesta quinta-feira (7), agendamento para vacinação contra o vírus da Covid-19. Serão oferecidas vagas para 1ª, 2ª e 3ª doses.
As vacinas serão para adolescentes acima de 12 anos, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão.
O agendamento pode ser feito através do site da prefeitura.

SEGUNDA DOSE

  • Pessoas que receberam a vacina da Pfizer até o dia 14 de agosto;
  • Pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca até o dia 31 de julho;
  • Aqueles que receberam a vacina da Coronavac até o dia 1º de setembro.

TERCEIRA DOSE

  • Pessoas com 60 anos ou mais: aqueles que receberam a última dose há cinco meses (até o dia 9 de maio), independente do imunizante aplicado;
  • Pessoas com alto grau de imunossupressão: para os que tomaram a última dose há 28 dias (até o dia 11 de setembro), independente do imunizante recebido.

DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO

A aplicação das vacinas acontece neste sábado (9), nas Unidades de Saúde e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, e na segunda-feira (11), nas Unidades de Saúde.

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