Vila Velha oferece nesta quinta (7) mais de 11,5 mil vagas para vacinação

A Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 15h desta quinta-feira (7), novo agendamento para aplicação da segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose é destinada àqueles que tomaram os imunizantes AstraZeneca e Pfizer. Já a terceira dose, é voltada para pessoas acima dos 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde.
Ao todo, serão 11.550 vagas. Para realizar o agendamento da vacina, basta acessar o site da prefeitura.
DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS
- Segunda dose da AstraZeneca: 6.050 vagas para as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias;
- Segunda dose da Pfizer: 3.500 vagas para aqueles que receberam a primeira dose há 56 dias;
- Terceira dose para pessoas acima de 60 anos: 1.000 vagas para aqueles que tomaram a segunda dose há cinco meses;
- Terceira dose para imunossuprimidos: 200 vagas para os pacientes que receberam a segunda dose há 28 dias;
- Terceira dose para profissionais da saúde: 800 vagas para os que tomaram a segunda dose há seis meses.
COMPROVAÇÃO
Os pacientes imunossuprimidos devem apresentar um documento comprobatório (original e cópia) de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia levada.