Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vila Velha oferece nesta quinta (7) mais de 11,5 mil vagas para vacinação

Serão aplicadas a segunda e a terceira doses da vacina contra a Covid-19. A partir das 15h, será possível realizar o agendamento
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

07 out 2021 às 08:13

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:13

Vacinação
Processo de vacinação contra o vírus da Covid-19 Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 15h desta quinta-feira (7), novo agendamento para aplicação da segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose é destinada àqueles que tomaram os imunizantes AstraZeneca e Pfizer. Já a terceira dose, é voltada para pessoas acima dos 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde.
Ao todo, serão 11.550 vagas. Para realizar o agendamento da vacina, basta acessar o site da prefeitura.

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS

  • Segunda dose da AstraZeneca: 6.050 vagas para as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias;
  • Segunda dose da Pfizer: 3.500 vagas para aqueles que receberam a primeira dose há 56 dias;
  • Terceira dose para pessoas acima de 60 anos: 1.000 vagas para aqueles que tomaram a segunda dose há cinco meses;
  • Terceira dose para imunossuprimidos: 200 vagas para os pacientes que receberam a segunda dose há 28 dias;
  • Terceira dose para profissionais da saúde: 800 vagas para os que tomaram a segunda dose há seis meses.

COMPROVAÇÃO

Os pacientes imunossuprimidos devem apresentar um documento comprobatório (original e cópia) de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias. Os serviços de vacinação ficam com a cópia levada. 

Veja Também

Anchieta exige comprovante de vacinação para servidores e alunos acima de 12 anos

Covid-19: ES recebe novo lote com 63 mil doses da vacina da Pfizer

269 mil recusam vacina contra Covid no ES e grupo pressiona rede hospitalar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados