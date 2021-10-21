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Coronavírus

Serra abre agendamento para vacinação contra a Covid nesta quinta (21)

As vagas são destinadas à aplicação da primeira, segunda e também dose de reforço. As vacinas podem ser agendadas a partir das 18h no site da Prefeitura

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 12:37

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

21 out 2021 às 12:37
Vacinação
Prefeitura da Serra abre agendamento nesta quinta-feira (21) para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura da Serra oferece, a partir das 18h desta quinta-feira (21), novo agendamento para imunização contra o coronavírus. As vagas são destinadas à aplicação da primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

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As vagas de primeira dose são voltadas para os adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas acima dos 18 anos, as vagas de segunda dose são oferecidas àqueles com 18 anos ou mais e as vagas de doses de reforço são destinadas às pessoas acima dos 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos.
A aplicação das vacinas acontece neste sábado (23), segunda-feira (25) e terça-feira (26).

SEGUNDA DOSE

  • Para as pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 28 de agosto;
  • Para aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 28 de agosto;
  • Para as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 25 de setembro.

DOSE DE REFORÇO

  • Para as pessoas acima dos 60 anos que receberam a última dose há cinco meses (até o dia 23 de maio);
  • Para os profissionais da saúde que tomaram a última dose há cinco meses (até o dia 23 de maio);
  • Para aqueles com alto grau de imunossupressão que receberam a última dose há 28 dias (até o dia 25 de setembro).

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