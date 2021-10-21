Serra abre agendamento para vacinação contra a Covid nesta quinta (21)

A Prefeitura da Serra oferece, a partir das 18h desta quinta-feira (21), novo agendamento para imunização contra o coronavírus. As vagas são destinadas à aplicação da primeira dose, segunda dose e dose de reforço.
As vagas de primeira dose são voltadas para os adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas acima dos 18 anos, as vagas de segunda dose são oferecidas àqueles com 18 anos ou mais e as vagas de doses de reforço são destinadas às pessoas acima dos 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos.
A aplicação das vacinas acontece neste sábado (23), segunda-feira (25) e terça-feira (26).
SEGUNDA DOSE
- Para as pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 28 de agosto;
- Para aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 28 de agosto;
- Para as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 25 de setembro.
DOSE DE REFORÇO
- Para as pessoas acima dos 60 anos que receberam a última dose há cinco meses (até o dia 23 de maio);
- Para os profissionais da saúde que tomaram a última dose há cinco meses (até o dia 23 de maio);
- Para aqueles com alto grau de imunossupressão que receberam a última dose há 28 dias (até o dia 25 de setembro).