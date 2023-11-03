Saúde e vitalidade: aos 104 anos, morador de Guarapari joga até bola

Adora acordar cedo, jogar bola e fazer embaixadinhas. Você pode imaginar que essas preferências se referem a uma pessoa no auge da juventude, não é mesmo? No entanto, não é nada disso. Estamos falando do Seu Onoir de Souza e Silva, de 104 anos. É isso mesmo! Ele nasceu em 1919, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, e surpreende a todos com sua saúde e vitalidade.
Atualmente ele mora em Guarapari e espalha amor para os 11 filhos, 11 bisnetos e 9 netos. Devido ao gosto pela bola, todos os dias ele espera as crianças chegarem da escola para brincar com elas na rua. Confira no vídeo abaixo essa curiosa história. Assista:
Enquanto cuida do quintal, Onoir dá trabalho para os filhos. O idoso já se arriscou inúmeras vezes ao subir nas árvores para colher frutas. “Ele subia para colher jambo, jabuticaba, manga, e entre outras coisas. Agora, eu falei que se ele subir novamente na árvore eu vou levá-lo para morar comigo. Como ele não quer sair daqui, nunca mais subiu”, disse Maria do Carmo, filha mais velha de Onoir.
Indagado sobre o segredo para chegar aos 104 anos com tanto vigor, o aposentado, que trabalhava como agricultor, declarou que levanta todos os dias às 4h da manhã e não abre mão de uma boa alimentação. “Eu levanto cedo todos os dias para catar folha no quintal. Não deixo passar nada”, finalizou.
(Com informações de Elton Ribeiro, da TV Gazeta)