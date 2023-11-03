Saúde e vitalidade: aos 104 anos, morador de Guarapari joga até bola

Adora acordar cedo, jogar bola e fazer embaixadinhas. Você pode imaginar que essas preferências se referem a uma pessoa no auge da juventude, não é mesmo? No entanto, não é nada disso. Estamos falando do Seu Onoir de Souza e Silva, de 104 anos. É isso mesmo! Ele nasceu em 1919, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, e surpreende a todos com sua saúde e vitalidade.

Atualmente ele mora em Guarapari e espalha amor para os 11 filhos, 11 bisnetos e 9 netos. Devido ao gosto pela bola, todos os dias ele espera as crianças chegarem da escola para brincar com elas na rua. Confira no vídeo abaixo essa curiosa história. Assista:

Enquanto cuida do quintal, Onoir dá trabalho para os filhos. O idoso já se arriscou inúmeras vezes ao subir nas árvores para colher frutas. “Ele subia para colher jambo, jabuticaba, manga, e entre outras coisas. Agora, eu falei que se ele subir novamente na árvore eu vou levá-lo para morar comigo. Como ele não quer sair daqui, nunca mais subiu”, disse Maria do Carmo, filha mais velha de Onoir.

Indagado sobre o segredo para chegar aos 104 anos com tanto vigor, o aposentado, que trabalhava como agricultor, declarou que levanta todos os dias às 4h da manhã e não abre mão de uma boa alimentação. “Eu levanto cedo todos os dias para catar folha no quintal. Não deixo passar nada”, finalizou.