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Covid-19

São Roque do Canaã confirma segunda morte por coronavírus

Segundo a prefeitura, a vítima é um homem de 65 anos, sem nenhuma comorbidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 20:06

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 20:06

São Roque do Canaã
São Roque do Canaã Crédito: Divulgação
A Prefeitura de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a segunda morte por coronavírus no município. O óbito foi divulgado na tarde desta sexta-feira (29). De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a vítima é um homem de 65 anos, ele não tinha comorbidades.
De acordo com a secretária de Saúde, Sabryna Berti Caetano, o paciente estava hospitalizado em Aracruz, onde faleceu nesta sexta-feira. 

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Ainda segundo a secretária , o sepultamento será na noite desta sexta-feira, no interior de São Roque do Canaã.
Em nota publicada nas redes sociais do Executivo, a prefeitura lamentou a morte e se solidarizou com a família e amigos da vítima. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou também a necessidade de evitar aglomerações e da utilização de máscara para conter a disseminação do novo coronavírus no município.

CORONAVÍRUS EM SÃO ROQUE DO CANAÃ

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, São Roque do Canaã contabiliza 12 casos confirmados de Covid-19. Além dos dois óbitos, cinco pessoas são consideradas curadas da doença.

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