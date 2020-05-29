São Roque do Canaã confirma segunda morte por coronavírus

São Roque do Canaã Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a segunda morte por coronavírus no município. O óbito foi divulgado na tarde desta sexta-feira (29). De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a vítima é um homem de 65 anos, ele não tinha comorbidades.

De acordo com a secretária de Saúde, Sabryna Berti Caetano, o paciente estava hospitalizado em Aracruz, onde faleceu nesta sexta-feira.

Ainda segundo a secretária , o sepultamento será na noite desta sexta-feira, no interior de São Roque do Canaã.

Em nota publicada nas redes sociais do Executivo, a prefeitura lamentou a morte e se solidarizou com a família e amigos da vítima. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou também a necessidade de evitar aglomerações e da utilização de máscara para conter a disseminação do novo coronavírus no município.

CORONAVÍRUS EM SÃO ROQUE DO CANAÃ