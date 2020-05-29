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Covid-19: dez moradores de rua têm a doença confirmada em Vitória

Número pode ser ainda maior, uma vez que poucos conseguem fazer o exame que confirma a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 16:42

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:42

Morador de rua dormindo na porta da Catedral Metropolitana
Morador de rua dormindo na porta da Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Medeira
Pelo menos 10 moradores de rua estão entre os casos confirmados do novo coronavírus registrados em Vitória. O número foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta sexta-feira (29), mas pode ser ainda maior, uma vez que poucos conseguem fazer o exame que confirma a doença.

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A doença tem crescido entre a população de rua. Na quarta-feira (27) eram apenas três casos registrados em Vitória, na quinta (28) o número saltou para oito, e nessa sexta foram mais dois moradores de rua diagnosticados com Covid-19. 

HOMEM QUE FOI ENCONTRADO MORTO NO CENTRO TINHA SINTOMAS DE COVID

No mês passado, um morador de rua identificado pelos apelidos de Galego e Lobo-guará, foi encontrado morto na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória. Segundo os amigos, a vítima era diabética, epilética, tinha cirrose e estava há três dias com febre.
Na época, a informação era de que o corpo seria enviado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que é para onde são levadas as pessoas que têm morte por causas naturais. Entretanto, o corpo foi levado para Departamento Médico Legal e até agora, um mês depois, ninguém tem informação se homem tinha, ou não, coronavírus.
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou, por nota, que foram feitas buscas nos grupos de desaparecidos para tentar realizar a identificação do homem. "Como não houve sucesso na busca e nenhum familiar reclamou o corpo, ele foi enviado para o DML no dia 7 de maio, que é órgão responsável pela correta identificação e sepultamento do falecido. O exame de coronavírus é realizado pelo SVO, apenas com autorização da família", diz a nota.
A Polícia Civil, que responde pelo DML, também foi procurada, mas não enviou resposta até a publicação desta reportagem.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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