Covid-19: dez moradores de rua têm a doença confirmada em Vitória

Morador de rua dormindo na porta da Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Medeira

Pelo menos 10 moradores de rua estão entre os casos confirmados do novo coronavírus registrados em Vitória. O número foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta sexta-feira (29), mas pode ser ainda maior, uma vez que poucos conseguem fazer o exame que confirma a doença.

A doença tem crescido entre a população de rua. Na quarta-feira (27) eram apenas três casos registrados em Vitória , na quinta (28) o número saltou para oito, e nessa sexta foram mais dois moradores de rua diagnosticados com Covid-19.

HOMEM QUE FOI ENCONTRADO MORTO NO CENTRO TINHA SINTOMAS DE COVID

No mês passado, um morador de rua identificado pelos apelidos de Galego e Lobo-guará, foi encontrado morto na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória. Segundo os amigos, a vítima era diabética, epilética, tinha cirrose e estava há três dias com febre.

Na época, a informação era de que o corpo seria enviado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que é para onde são levadas as pessoas que têm morte por causas naturais. Entretanto, o corpo foi levado para Departamento Médico Legal e até agora, um mês depois, ninguém tem informação se homem tinha, ou não, coronavírus.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou, por nota, que foram feitas buscas nos grupos de desaparecidos para tentar realizar a identificação do homem. "Como não houve sucesso na busca e nenhum familiar reclamou o corpo, ele foi enviado para o DML no dia 7 de maio, que é órgão responsável pela correta identificação e sepultamento do falecido. O exame de coronavírus é realizado pelo SVO, apenas com autorização da família", diz a nota.

A Polícia Civil, que responde pelo DML, também foi procurada, mas não enviou resposta até a publicação desta reportagem.