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Teve febre

Morador em situação de rua é encontrado morto no Centro de Vitória

Os amigos desse homem, que foi identificado pelos apelidos de Galego e Lobo-guará, disseram que ele estava com febre desde a manhã de domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 13:16

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 13:16

Morador em situação de rua é encontrado morto no Centro de Vitória
Morador em situação de rua é encontrado morto no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um morador em situação de rua foi encontrado morto na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória, na manhã desta segunda-feira (27). O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Os amigos desse homem, que foi identificado pelos apelidos de Galego e Lobo-guará, disseram que ele estava com febre desde a manhã de domingo (26).
Segundo os amigos, a vítima era diabética, epilética e tinha cirrose. Uma equipe da Prefeitura de Vitória foi até o Centro, conversou com esse rapaz, constatou que ele estava com febre, mas verificou que não apresentava sinais de que tinha coronavírus. Ele seria levado para o hospital, mas se recusou, segundo a prefeitura. *Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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