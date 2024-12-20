Saiba como estão as rodovias do ES para viajar neste fim de ano

A BR 101 tem muitos pontos de pista simples e de grande circulação de veículos pelo ES Crédito: Mosaico Imagem

Festas, reencontros e muita gente na estrada: o fim de ano chegou, e com ele o aumento no tráfego das rodovias que cortam o Espírito Santo. Por esse motivo, conhecer os trechos por onde vai passar é fundamental para evitar transtornos e garantir uma viagem tranquila. Nesta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à 'Operação Natal 2024' para reforçar a segurança nas estradas. A ação vai até a próxima quarta-feira (25) e o foco é nas ultrapassagens indevidas, responsáveis por graves acidentes.

De acordo com a PRF, de janeiro a novembro deste ano foram registradas, em todo o país, 272 mil infrações e 363 óbitos nas estradas federais. Diante desse cenário, A Gazeta preparou um guia com informações atualizadas sobre as condições das principais rodovias do Espírito Santo. Em determinados pontos, os condutores devem manter atenção redobrada devido a curvas acentuadas, obras em andamento ou ausência de acostamento.

Rodovias estaduais

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que no período de festas não há programação de interdição e o monitoramento das rodovias estaduais será intensificado neste período. Confira abaixo as rodovias onde os condutores devem ter mais cuidado.

Com curvas acentuadas e/ou ausência de acostamento:

ES 248 – Colatina a Linhares;

ES 245 – Linhares a São Jorge de Tiradentes;

ES 164 – Itaimbé a Itaguaçu;

ES 341 – Entrada ES 080 (Ângelo Frechiani) – Pancas;

ES 356 – Jaguaré – Nestor Gomes;

ES 209 – Trevo de Nanuque – Mucurici – Ponto Belo.

Trechos em obras

ES 080 – Entrada ES 446 (Colatina) à entrada ES-261 (Santa Teresa);

ES 164 – Entrada ES 260 (Itaguaçu) à entrada ES-164 (Itarana);

ES 164 – Fontenele a Baixo Guandu;

ES 248 – Povoação a Linhares;

ES 261 – Entrada ES 164 (Itarana) à entrada ES 080 (Santa Teresa);

ES 320 – Barra de São Francisco a São José do Mantenópolis;

ES 355 – Entrada ES 261 (Caldeirão) a Santa Maria de Jetibá;

ES 357 – Agrovila a Itaçu;

ES 357 – Terminal de Cargas a Colatina;

ES 358 – Guaxe Lote 01, Vila Valério a Comendador Rafael;

ES 358 – Guaxe Lote 02, Comendador Rafael a Guaxe;

ES 358 – Ponte do Lambari, Vila Valério;

ES 360 – Rio Bananal.

A Eco101 comunicou que vai liberar o trecho em obras de duplicação entre Guarapari e Anchieta — cerca de 5,7 km — para melhorar a fluidez durante os feriadões. Já em Cariacica, na altura dos bairros Nova Valverde e Santana, nas interseções que vão do quilômetro 293 até o 293,8, todas as duas faixas da obra serão liberadas em cada sentido da pista principal.

"Além disso, durante os feriados de Natal e Ano Novo não haverá obra com interdição de pista, a não ser em caso de emergência e previamente autorizada pela PRF", garantiu a concessionária.

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