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Viaje com segurança

Saiba como estão as rodovias do ES para viajar neste fim de ano

Em determinados pontos, os condutores devem manter atenção redobrada por conta de curvas acentuadas, obras em andamento ou ausência de acostamento

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 16:31

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

20 dez 2024 às 16:31
ECO101B
A BR 101 tem muitos pontos de pista simples e de grande circulação de veículos pelo ES Crédito: Mosaico Imagem
Festas, reencontros e muita gente na estrada: o fim de ano chegou, e com ele o aumento no tráfego das rodovias que cortam o Espírito Santo. Por esse motivo, conhecer os trechos por onde vai passar é fundamental para evitar transtornos e garantir uma viagem tranquila. Nesta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à 'Operação Natal 2024' para reforçar a segurança nas estradas. A ação vai até a próxima quarta-feira (25) e o foco é nas ultrapassagens indevidas, responsáveis por graves acidentes. 
De acordo com a PRF, de janeiro a novembro deste ano foram registradas, em todo o país, 272 mil infrações e 363 óbitos nas estradas federais. Diante desse cenário, A Gazeta preparou um guia com informações atualizadas sobre as condições das principais rodovias do Espírito Santo. Em determinados pontos, os condutores devem manter atenção redobrada devido a curvas acentuadas, obras em andamento ou ausência de acostamento.

Rodovias estaduais

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que no período de festas não há programação de interdição e o monitoramento das rodovias estaduais será intensificado neste período. Confira abaixo as rodovias onde os condutores devem ter mais cuidado. 
Com curvas acentuadas e/ou ausência de acostamento:
  • ES 248 – Colatina a Linhares;
  • ES 245 – Linhares a São Jorge de Tiradentes;
  • ES 164 – Itaimbé a Itaguaçu;
  • ES 341 – Entrada ES 080 (Ângelo Frechiani) – Pancas;
  • ES 356 – Jaguaré – Nestor Gomes;
  • ES 209 – Trevo de Nanuque – Mucurici – Ponto Belo.
  • Trechos em obras
  • ES 080 – Entrada ES 446 (Colatina) à entrada ES-261 (Santa Teresa);
  • ES 164 – Entrada ES 260 (Itaguaçu) à entrada ES-164 (Itarana);
  • ES 164 – Fontenele a Baixo Guandu;
  • ES 248 – Povoação a Linhares;
  • ES 261 – Entrada ES 164 (Itarana) à entrada ES 080 (Santa Teresa);
  • ES 320 – Barra de São Francisco a São José do Mantenópolis;
  • ES 355 – Entrada ES 261 (Caldeirão) a Santa Maria de Jetibá;
  • ES 357 – Agrovila a Itaçu;
  • ES 357 – Terminal de Cargas a Colatina;
  • ES 358 – Guaxe Lote 01, Vila Valério a Comendador Rafael;
  • ES 358 – Guaxe Lote 02, Comendador Rafael a Guaxe;
  • ES 358 – Ponte do Lambari, Vila Valério;
  • ES 360 – Rio Bananal.
A Eco101 comunicou que vai liberar o trecho em obras de duplicação entre Guarapari e Anchieta — cerca de 5,7 km — para melhorar a fluidez durante os feriadões. Já em Cariacica, na altura dos bairros Nova Valverde e Santana, nas interseções que vão do quilômetro 293 até o 293,8, todas as duas faixas da obra serão liberadas em cada sentido da pista principal.
"Além disso, durante os feriados de Natal e Ano Novo não haverá obra com interdição de pista, a não ser em caso de emergência e previamente autorizada pela PRF", garantiu a concessionária. 

Rodovias federais

A PRF informou que os trechos considerados mais críticos são aqueles que margeiam os trechos de Carapina, Serra Sede, na Serra, e Linhares. "É importante lembrar que o Espírito Santo é um corredor que liga a região Sul ao Nordeste do país e possui um grande fluxo de veículos. Os pontos com pista simples e locais que proíbem a realização da manobra de ultrapassagem também merecem a atenção do condutor", disse a corporação. 

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