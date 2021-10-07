Ruas Belo Horizonte e Santa Catarina passarão a ter sentido único em Itapuã

Trecho da Alameda do Amor, localizada em Itapuã, Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

As ruas Belo Horizonte e Santa Catarina, localizadas no bairro Itapuã, em Vila Velha , passarão por mudanças no sentido do tráfego. Com isso, deixarão de ser mão dupla para se tornarem vias de sentido único. O propósito é diminuir a possibilidade de acidentes e melhorar a fluidez do trânsito na região. As alterações compõem o binário com as avenidas Resplendor e Jair de Andrade.

O novo projeto será apresentado pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, através da Engenharia de Trânsito, em uma reunião na Associação de Moradores de Itapuã, nesta quinta-feira (7), às 19h. Segundo a prefeitura do município, após a discussão com os munícipes, será definido o cronograma de intervenções nas ruas do bairro.

De acordo com o projeto elaborado pelos técnicos da Engenharia de Trânsito de Vila Velha, as alterações apresentarão uma nova sinalização vertical e horizontal nas vias.

RUA SANTA CATARINA

A Rua Santa Catarina já conta com sentido único no trecho entre a Avenida Antônio Gil Veloso (avenida da praia) e Rua São Paulo. Porém, agora, com a mudança, passará a contar com sentido único até a Rua Curitiba, esquina da Praça Dom Cavatti. Além disso, as ruas Areia Branca e Sereia de Itapuã contemplarão o sentido de tráfego, proporcionando mais segurança e facilidade de acesso à UMEF Thelmo Torres.

RUA BELO HORIZONTE