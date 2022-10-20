Rua da Lama e Curva da Jurema terão interdições a partir de novembro

Mapa mostra intervenções na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

A Gazeta nesta quarta-feira (19). O contrato prevê que a reformulação dos espaços esteja pronta em maio de 2023. Rua da Lama e a Curva da Jurema terão canteiros de obras e funcionários atuando até o início de novembro. A informação foi dada pelo secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin, à reportagem denesta quarta-feira (19). O contrato prevê que a reformulação dos espaços esteja pronta em maio de 2023.

Gustavo Perin explicou que todos os projetos foram entregues e aprovados em setembro. A Prefeitura de Vitória está agora em fase de instalação dos canteiros e de conversa com as comunidades afetadas. “Vamos conversar com os comerciantes, com a comunidade, porque vai ocorrer o fechamento de algumas ruas”, contextualiza.

As interdições citadas pelo secretário são necessárias porque, para a reurbanização da Rua da Lama , ocorrer é necessário fazer a drenagem das vias, um problema antigo na região. “A falta de drenagem é antiga ali na Lama, então com essas obras vamos resolver isso, começar pela drenagem, etapa por etapa, quadra a quadra, como ocorre nas obras da Avenida Rio Branco”, destaca.

INTERDIÇÕES

No início de novembro, as obras de drenagem vão se concentrar no trecho entre a Avenida Hugo Viola e a Rua Comissário Octávio de Queiroz, na rotatória que contorna a Praça Wolghano Netto, onde fica o supermercado Carone. Depois, os operários vão atuar entre a Rua Comissário Octávio de Queiroz e a Avenida Anísio Fernandes Coelho (Rua da Lama), próximo à Drogasil. A cada etapa, o trecho em obras será interditado e desviado.

Quando a drenagem nesses trechos da rotatória for concluída, as obras começam na Rua Anísio Fernandes Coelho, entre a Praça Wolghano Netto e a Rua Tupinambás. Na sequência, os operários atuarão entre a Tupinambas e a Rua Carijós. Por fim, as obras vão ocorrer no trecho entre a Carijós e a Rua Darcy Grijó, onde está o posto de gasolina e a estação do Bike Vitória.

Na Curva da Jurema, o canteiro de obras está sendo instalado perto da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo, na “parte baixa”, da ciclovia. No local haverá interdições apenas na via do estacionamento perto dos quiosques. A Avenida José Miranda Machado, na lateral do Shopping Vitória, seguirá com fluxo normal.

Revitalização da Rua da Lama

MUDANÇAS

A obra na Rua da Lama pretende instalar novo sistema de iluminação, câmeras de videomonitoramento, elevamento das vias, com piso intertravado para reduzir a velocidade de carros, entre outras melhorias para o bairro.

Na Avenida Anísio Fernandes Coelho, está previsto o alargamento do canteiro central e das calçadas, além do estreitamento das pistas de rolamento de veículos para 3,5 metros.

Na Rua Carijós, no trecho compreendido entre a Avenida Anísio Fernandes Coelho e Avenida Alziro Zahur, também haverá o estreitamento da pista de rolamento de veículos para 3,5 metros e o alargamento das calçadas.

No caso da Curva da Jurema, o projeto planeja novas áreas verdes, nivelamento da rua e alargamento do calçadão do local, tendo em vista o desenvolvimento das condições de trabalho para os comerciantes, perto da areia da praia.