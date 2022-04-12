Rodoviários fazem paralisação e ônibus da Sanremo ficam sem rodar em Vila Velha

57 ônibus da empresa Sanremo estão parados na garagem da empresa, que fica no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Ari Melo

Quem depende dos ônibus municipais de Vila Velha para ir trabalhar ou estudar enfrentou dificuldades para conseguir se deslocar nesta terça-feira (12). Desde o início da manhã, motoristas e cobradores fazem uma paralisação e os coletivos permanecem parados na garagem da empresa Sanremo, afetando cerca de 19 mil passageiros.

De acordo com os funcionários, o movimento se deve ao atraso no pagamento do salário referente ao mês de março deste ano. Em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, o motorista Wanderson Haase afirmou que problemas do tipo estão sendo recorrentes nos últimos meses.

"A empresa vem atrasando os salários e o vale-alimentação. Ontem à tarde, a empresa disse que pagaria apenas 50% do salário na data correta. O trabalhador não aceita mais isso" Wanderson Haase - Motorista da Sanremo

Em nota enviada nesta manhã, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha informou que está "monitorando a paralisação e está em contato com a empresa para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível, e o pagamento dos profissionais seja regularizado".

A pasta também afirmou que a Sanremo fez um comunicado informando que o atraso se deve a problemas no sistema bancário utilizado e que se comprometeu a quitar a dívida até a próxima sexta-feira (15). "Outros detalhes somente com a categoria ou com a empresa", esclareceu.

Segundo apuração da TV Gazeta com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), a empresa comunicou aos funcionários sobre o atraso no pagamento e se comprometeu a depositar metade do valor nesta terça-feira, e a outra metade na sexta-feira.

"A Sanremo não faz parte do Transcol e não recebe subsídio da prefeitura. A empresa está passando dificuldade para pagar e avisou no quadro que o pagamento seria dessa forma. Mas os rodoviários decidiram parar", disse o presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre, à TV Gazeta.

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha explicou que está monitorando a paralisação e que mantém contato com a empresa para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível e o pagamento dos profissionais, regularizado.

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