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Coletivos na garagem

Rodoviários fazem paralisação e ônibus da Sanremo ficam sem rodar em Vila Velha

Funcionários da empresa reclamam de atraso no salário que deveria ter sido pago no início deste mês; cerca de 19 mil pessoas utilizam o serviço diariamente
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 abr 2022 às 13:02

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 13:02

57 ônibus da empresa Sanremo estão parados na garagem da empresa, que fica no bairro Alvorada, em Vila Velha
57 ônibus da empresa Sanremo estão parados na garagem da empresa, que fica no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Ari Melo
Quem depende dos ônibus municipais de Vila Velha para ir trabalhar ou estudar enfrentou dificuldades para conseguir se deslocar nesta terça-feira (12). Desde o início da manhã, motoristas e cobradores fazem uma paralisação e os coletivos permanecem parados na garagem da empresa Sanremo, afetando cerca de 19 mil passageiros.
De acordo com os funcionários, o movimento se deve ao atraso no pagamento do salário referente ao mês de março deste ano. Em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, o motorista Wanderson Haase afirmou que problemas do tipo estão sendo recorrentes nos últimos meses.
"A empresa vem atrasando os salários e o vale-alimentação. Ontem à tarde, a empresa disse que pagaria apenas 50% do salário na data correta. O trabalhador não aceita mais isso"
Wanderson Haase - Motorista da Sanremo
Em nota enviada nesta manhã, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha informou que está "monitorando a paralisação e está em contato com a empresa para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível, e o pagamento dos profissionais seja regularizado".
A pasta também afirmou que a Sanremo fez um comunicado informando que o atraso se deve a problemas no sistema bancário utilizado e que se comprometeu a quitar a dívida até a próxima sexta-feira (15). "Outros detalhes somente com a categoria ou com a empresa", esclareceu.
Segundo apuração da TV Gazeta com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), a empresa comunicou aos funcionários sobre o atraso no pagamento e se comprometeu a depositar metade do valor nesta terça-feira, e a outra metade na sexta-feira.
"A Sanremo não faz parte do Transcol e não recebe subsídio da prefeitura. A empresa está passando dificuldade para pagar e avisou no quadro que o pagamento seria dessa forma. Mas os rodoviários decidiram parar", disse o presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre, à TV Gazeta.
Em nota, a Prefeitura de Vila Velha explicou que está monitorando a paralisação e que mantém contato com a empresa para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível e o pagamento dos profissionais, regularizado.
Rodoviários fazem paralisação e ônibus da Sanremo ficam sem rodar em Vila Velha

Atualização

12/04/2022 - 4:53
Após publicação desta matéria, o Sindirodoviários e a Prefeitura de Vila Velha se manifestaram sobre a paralisação dos trabalhadores. O texto foi atualizado.

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