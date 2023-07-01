Robô criado no Ifes de Colatina vai representar o ES em disputa nacional

Um brinquedo? Esse robô autônomo foi construído para uma finalidade: salvar vidas de uma catástrofe natural. O trabalho é de alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do Campus de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O projeto venceu a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica contra mais de 30 competidores, no último fim de semana.
A próxima parada, agora, é a etapa nacional, que vai acontecer em Salvador (BA), em outubro. Teve bastante dedicação para chegar até aqui. As estantes cheias de prêmios e troféus, até mesmo internacionais, mostram que esse grupo é de sucesso e o trabalho não é de hoje. A equipe feminina também tem espírito campeão.
Para além do muro do Ifes, alunos e professores participam de um projeto de extensão que leva o conhecimento sobre a robótica para escolas do município.