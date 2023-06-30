Bebê nasce no meio do trânsito da Rodovia Darly Santos em Vila Velha

Sargento Renata e a pequena Luna, que nasceu no meio do trânsito, em horário de pico Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma mulher – cuja identidade não foi divulgada – entrou em trabalho de parto no meio do trânsito da Rodovia Darly Santos , no bairro Vale Encantado, em Vila Velha , nesta sexta-feira (30). A pequena Luna nasceu por volta das 7 horas, um dos horários mais movimentados na região, com a ajuda da Equipe Bravo da 4ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo informou a corporação, populares teriam feito o acionamento para ajudar a moça, que estaria passando mal, dentro do carro da família. No entanto, ao chegarem no local, os bombeiros tiveram de ajudar a criança a nascer.

"O sargento Cláudio Gomes foi o primeiro a chegar, logo depois chegaram os integrantes do Resgate, cabo Nilson e sargento Renata, além do sargento Rubinaldo, cabo Domingues e soldado Jéssica. A técnica e enfermagem Laís também auxiliou no parto. Luna nasceu rapidamente, em meio à correria do trânsito na Darly Santos. Cheia de energia, chorou um pouco, mas logo se tranquilizou", informou o Corpo de Bombeiros.

Logo após o parto, mãe e filha foram levadas, na ambulância dos Bombeiros, para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), também em Vila Velha.