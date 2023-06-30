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Bebê nasce no meio do trânsito da Rodovia Darly Santos em Vila Velha

A pequena Luna nasceu por volta das 7 horas desta sexta-feira (30), com a ajuda de bombeiros. Mãe e criança foram levadas ao hospital após o parto
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 jun 2023 às 16:52

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 16:52

Sargento Renata e a pequena Luna
Sargento Renata e a pequena Luna, que nasceu no meio do trânsito, em horário de pico Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma mulher – cuja identidade não foi divulgada – entrou em trabalho de parto no meio do trânsito da Rodovia Darly Santos, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, nesta sexta-feira (30). A pequena Luna nasceu por volta das 7 horas, um dos horários mais movimentados na região, com a ajuda da Equipe Bravo da 4ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar.
Segundo informou a corporação, populares teriam feito o acionamento para ajudar a moça, que estaria passando mal, dentro do carro da família. No entanto, ao chegarem no local, os bombeiros tiveram de ajudar a criança a nascer.
"O sargento Cláudio Gomes foi o primeiro a chegar, logo depois chegaram os integrantes do Resgate, cabo Nilson e sargento Renata, além do sargento Rubinaldo, cabo Domingues e soldado Jéssica. A técnica e enfermagem Laís também auxiliou no parto. Luna nasceu rapidamente, em meio à correria do trânsito na Darly Santos. Cheia de energia, chorou um pouco, mas logo se tranquilizou", informou o Corpo de Bombeiros.
Logo após o parto, mãe e filha foram levadas, na ambulância dos Bombeiros, para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), também em Vila Velha.
Bebê nasce no meio do trânsito da Rodovia Darly Santos em Vila Velha

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