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Depois de 43 sessões

A emocionante comemoração da última quimioterapia de uma criança no ES

No ano passado, criança foi diagnosticada com câncer em um dos rins. Pais comemoram a última sessão do tratamento e atribuem a Deus mais uma vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2023 às 14:20

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 14:20

Teve festa, muita festa, na saída de uma clínica em Laranjeiras, na Serra. O pequeno Heitor, de cinco anos, passou pela última sessão de quimioterapia, após 43 sessões, e foi recebido por amigos e familiares na manhã desta sexta-feira (30).
Durante entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o pai do garoto, Thiago Puck, comemorou e disse que o sentimento é de emoção para todos que conhecem Heitor.
"Sentimentos de muita emoção, fé e força. Passamos por muitas dificuldades, sofrimento, dor, mas agora Deus nos compensou com essa vitória. É muito emocionante. Agradecemos a todos que oraram e acreditaram, pois criamos força"
Thiago Puck - Pai
Também emocionada, Raiara Rodrigues, mãe de Heitor, afirmou que chega a faltar palavras para expressar toda a gratidão. “Que vocês nunca desistam, vocês que estão passando por tratamento de câncer, porque da mesma forma que meu filho venceu, vocês também vão vencer”, incentivou.
Desde que nasceu, Heitor enfrentou infecção no coração, internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, no ano passado, foi diagnosticado com um câncer no rim esquerdo, um nefroblastoma, que avançou para o cérebro e coração.
Heitor com o pai
Heitor com o pai Crédito: Acervo Pessoal
Mesmo diante de tantas notícias difíceis, nem Heitor e nem a família se deixaram abater. “Momentos de muita dor, sofrimento, nada era positivo, mas em momento algum perdemos a fé e esperança e a certeza que esse dia chegaria. Hoje vamos comemorar a vida. Para saber que passamos por tantas turbulências ao lado do nosso filho amado e hoje estamos aqui”, afirmou o pai do garotinho.
Heitor com a família
Heitor com a família Crédito: Acervo Pessoal
A mãe Raiara Rodrigues contou que já chegou a ouvir de médicos que o filho não teria muita expectativa de vida. “É fé, amor e acreditar em Deus. E força, Heitor”, desabafou.
Na saída da última sessão de quimioterapia, a família e amigos se reuniram para fazer uma oração de agradecimento pela vitória do Heitor. Agora, o pequeno está em fase de controle da doença e segue fazendo exames por alguns meses até entrar na fase de remissão.
Com informações da Vanessa Calmon, da TV Gazeta

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