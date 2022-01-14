Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famílias de Colatina

Rio Doce: desalojados poderão voltar para casa na segunda (17)

Com o nível do Rio Doce reduzindo,  a expectativa é de que as 29 famílias que ficaram desalojadas em Colatina possam retornar para suas casas, segundo previsão da Defesa Civil do município
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 jan 2022 às 20:43

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 20:43

Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ultrapassou a cota de alerta
Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ultrapassou a cota de inundação Crédito: Gabriela Fardin
O nível do Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Estado, está baixando, segundo a Defesa Civil Municipal. Na tarde de quinta-feira (13), o volume registrado foi de 7,72 metros, mas a última medição realizada às 19h15 desta sexta-feira (14), foi de 6,54 metros. E a tendência é que o volume diminua ainda mais. Com isto, a previsão é de que  algumas famílias desalojadas possam retornar para suas casas já na segunda-feira (17).
Apesar da diminuição do nível, o Rio Doce continua acima da cota de inundação no município, de 5,8 metros. Em Colatina, 29 famílias ficaram desalojadas e estão na casa de familiares e amigos, de acordo com a Defesa Civil.

Veja Também

Após chuvas, nível do Rio Doce começa a baixar em Linhares e Colatina

Cheia do Rio Doce: helicóptero resgata famílias ilhadas em Linhares

Nesta sexta-feira (14), a Defesa civil distribuiu kits de limpeza para as famílias limparem as casas que foram alagadas. As pessoas que deixaram móveis e outros pertences na escola cedida pela prefeitura, poderão fazer a mudança com o caminhão a serviço do município.
Rio Doce desalojados poderão voltar para casa na segunda
No sábado (15), o município vai receber 50 cestas básicas doadas pelo Governo do Estado, para serem  entregues para as famílias afetadas pelos alagamentos.
ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHEIA
O rio ultrapassou a cota de inundação — que ocorre a partir dos 5,80 metros — na manhã de terça-feira (11). Houve pontos de  alagamento nos bairros Marista, Martinelli, Maria das Graças e Vila Lenira. O trecho da Avenida Beira-Rio, embaixo da Ponte Florentino Avidos, no Centro, precisou ser interditado por causa da quantidade de água na via.
O trecho da BR 248, que liga Colatina a Linhares ficou parcialmente alagado. Os motoristas passavam somente por meia pista, já que a outra via está alagada. Um condutor que trafegava pelo local enviou um vídeo para a reportagem de A Gazeta. Nas imagens é possível ver que os veículos que vêm de um sentido esperavam enquanto os da outra pista passavam.
O Rio Doce chegou a mais de 2 metros da cota de inundação. A cheia é resultado da forte chuva que incide em Minas Gerais, na região da cabeceira do rio, principalmente na Usina de Mascarenhas.
O município também registrou alagamentos no bairro Vila Lenira, por causa do transbordamento do Rio Santa Maria.

Veja Também

Pai ilhado em Linhares conhece filho após resgate do Notaer

Cheia do Rio Doce é a maior desde 2013 em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Colatina Rio Doce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres
Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados