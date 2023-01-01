Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feliz 2023!

Réveillon: veja fotos da virada de ano nas praias da Grande Vitória

Faixas de areia foram tomadas por capixabas e turistas para a chegada do novo ano; shows de fogos de artifício enfeitaram os céus nas principais cidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2023 às 11:24

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 11:24

Cercados de amigos, com a praia cheia e o céu colorido por fogos de artifício: foi assim que muitos capixabas e turistas deram as boas-vindas a 2023. O finalzinho da noite do sábado (31) e o início da madrugada deste domingo (1) foram de festa nas orlas da Grande Vitória. Abaixo você confere um pouco de como foi cada comemoração.

Vitória

Na Capital capixaba, houve show pirotécnico de aproximadamente 20 minutos na Praia de Camburi e palcos montados para apresentações musicais em três pontos da cidade. O destaque ficou por conta do Olodum, que fez a contagem regressiva para a virada durante a apresentação. Veja fotos:

Réveillon 2023: Vitória

Vila Velha

No município canela-verde, não houve atração musical, mas o Réveillon se manteve animado com os fogos de artifícios que enfeitaram os céus a partir da meia-noite. Ao todo, foram 14 pontos de queima de fogos, sendo dez balsas no mar, distribuídas entre a Praia da Costa e a Praia de Itaparica. Veja fotos:

Réveillon 2023: Vila Velha

Guarapari

Na queridinha dos mineiros, o espetáculo da noite de Réveillon ficou por conta dos shows pirotécnicos que aconteceram nas orlas de Setiba, Praia do Morro, Centro e Nova Guarapari. Veja foto:
Queima de fogos de artifício foi atração principal na orla de Guarapari durante o Réveillon 2023
Queima de fogos de artifício foi atração principal na orla de Guarapari durante o Réveillon 2023 Crédito: Divulgação | Prefeitura de Guarapari

Serra

Na cidade mais populosa do Estado, os moradores e turistas puderam aproveitar shows musicais a partir das 21h no litoral. Em Jacaraípe e em Bicanga, o céu ficou iluminado pelos fogos de artifício por, pelo menos, dez minutos. Veja fotos:

Réveillon 2023: Serra

Veja Também

De cor da roupa a pular ondinhas: o significado das tradições de fim de ano

Cinco apostas vão dividir prêmio da Mega da Virada 2022

Aposentado do ES chega a Brasília após 1.200 km de bike para posse de Lula: "Vitória"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha Vitória (ES) Réveillon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados