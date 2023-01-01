Réveillon: veja fotos da virada de ano nas praias da Grande Vitória

Cercados de amigos, com a praia cheia e o céu colorido por fogos de artifício: foi assim que muitos capixabas e turistas deram as boas-vindas a 2023. O finalzinho da noite do sábado (31) e o início da madrugada deste domingo (1) foram de festa nas orlas da Grande Vitória. Abaixo você confere um pouco de como foi cada comemoração.
Vitória
Na Capital capixaba, houve show pirotécnico de aproximadamente 20 minutos na Praia de Camburi e palcos montados para apresentações musicais em três pontos da cidade. O destaque ficou por conta do Olodum, que fez a contagem regressiva para a virada durante a apresentação. Veja fotos:
Réveillon 2023: Vitória
Vila Velha
No município canela-verde, não houve atração musical, mas o Réveillon se manteve animado com os fogos de artifícios que enfeitaram os céus a partir da meia-noite. Ao todo, foram 14 pontos de queima de fogos, sendo dez balsas no mar, distribuídas entre a Praia da Costa e a Praia de Itaparica. Veja fotos:
Réveillon 2023: Vila Velha
Guarapari
Na queridinha dos mineiros, o espetáculo da noite de Réveillon ficou por conta dos shows pirotécnicos que aconteceram nas orlas de Setiba, Praia do Morro, Centro e Nova Guarapari. Veja foto:
Serra
Na cidade mais populosa do Estado, os moradores e turistas puderam aproveitar shows musicais a partir das 21h no litoral. Em Jacaraípe e em Bicanga, o céu ficou iluminado pelos fogos de artifício por, pelo menos, dez minutos. Veja fotos: