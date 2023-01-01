Réveillon: veja fotos da virada de ano nas praias da Grande Vitória

Na queridinha dos mineiros, o espetáculo da noite de Réveillon ficou por conta dos shows pirotécnicos que aconteceram nas orlas de Setiba, Praia do Morro, Centro e Nova Guarapari. Veja foto:

Queima de fogos de artifício foi atração principal na orla de Guarapari durante o Réveillon 2023

Na cidade mais populosa do Estado, os moradores e turistas puderam aproveitar shows musicais a partir das 21h no litoral. Em Jacaraípe e em Bicanga, o céu ficou iluminado pelos fogos de artifício por, pelo menos, dez minutos. Veja fotos: