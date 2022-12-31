Cinco apostas vão dividir prêmio da Mega da Virada 2022

Mega da Virada paga o maior prêmio da história Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

Cinco apostas vão dividir o prêmio recorde da Mega da Virada 2022. O concurso 2550 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado (31) e o prêmio ficou estimado em R$ 541.969.966,29, o maior valor da loteria na história. Confira abaixo as dezenas sorteadas.

04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

As apostas vencedoras são das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, houve um vencedor cuja aposta foi feita pela internet. Cada um dos sortudos vai receber R$ 108.393.993,26.

A Caixa ainda informou que 2.485 apostadores acertaram a quina. Cada acertador das cinco dezenas receberá R$ 45.438,78.

Houve ainda 183.921 apostas que acertaram a quadra. Cada uma vai ganhar o valor de R$ 877,04.

Devido ao grande número de apostas realizadas, a Caixa Econômica Federal atualizou a estimativa de prêmio para a Mega da Virada, que passou de R$ 500 milhões para R$ 541 milhões. O valor é 43% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões (sem correção), que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

O concurso é um dos poucos que não acumula. Ou seja, se os apostadores não acertarem os seis números, vence quem acertar cinco e assim sucessivamente. Desde o último dia 17 de dezembro, as apostas para a Mega Sena foram só para este sorteio.