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Formação

Residência médica de hospital público do ES recebe classificação A+

Programa do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, recebe reconhecimento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 17:25

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

16 nov 2026 às 17:25
Classificação A+ foi concedida ao programa em ortopedia e traumatologia
 Divulgação HEJSN

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) concedeu classificação A+ para o programa de residência médica em ortopedia e traumatologia do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Com essa qualificação, a formação de médicos especialistas do hospital entra em destaque no Brasil.


O novo modelo de categorização dos programas de residência em ortopedia avalia os serviços em cinco níveis: B, B+, A, A+ e AAA.  


A certificação contempla critérios relacionados à qualidade da formação, estrutura disponível para ensino, qualificação do corpo docente e preceptor, volume e diversidade de atendimentos, além do desenvolvimento de atividades científicas e acadêmicas. 


A coordenadora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (Cepi) do Hospital Dr. Jayme, Patricia Teixeira, destaca que a classificação inédita foi alcançada já na primeira avaliação da SBOT. Ela reforça o compromisso da instituição com a excelência na assistência e na formação profissional.


Já o supervisor do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do hospital, Davi de Sá Silva, ressalta que o reconhecimento demonstra a capacidade do serviço de integrar assistência especializada, ensino e desenvolvimento técnico, garantindo aos residentes uma formação abrangente e de acordo com os padrões de excelência exigidos pela especialidade.

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