Reivindicações, shows e feira de agroturismo marcam Dia do Trabalhador no ES

Movimentos sociais se reúnem em Vitória para comemoração do Dia do Trabalhador Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em comemoração ao Dia Mundial do Trabalhador, movimentos sociais se reuniram na manhã desta quarta-feira (1º) para promover atos de conscientização e reivindicação, além de shows musicais e atividades recreativas em Vitória . Na Ilha do Príncipe, seis centrais sindicais que representam trabalhadores da área urbana e do campo fizeram um movimento unificado em defesa de mais direitos para a classe e da revogação da reforma trabalhista

“[Buscamos por] trabalho descente, valorização das aposentadorias e principalmente a retomada dos nossos direitos. Direitos esses que foram perdidos, como, por exemplo, o trabalho intermitente e a reforma da previdência, que só prejudicou os aposentados”, disse Clemilde Corte, presidente da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES).

“É importante a gente comemorar o nosso Dia do Trabalhador, por tantas conquistas que a gente fez e faz ainda”, disse a funcionária pública Ayla Batista, em entrevista à repórter Any Cometti, no Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta.

Serviços foram oferecidos aos trabalhadores em evento na Ilha do Príncipe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

“Nós trabalhadores somos mais de 160 milhões de pessoas que atuam alavancando a renda desse país. Estamos aqui para fazer um marco histórico para trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores”, complementou Ronilson Barbosa, profissional que atua no setor de rochas na Região Sul do Espírito Santo

Além do churrasco para os trabalhadores, os movimentos sindicais promoveram recreação com pula-pula, pipoca e sorvete para as crianças da região. Também houve show com artistas locais, com destaque para a apresentação do cantor Amaro Lima.

Atividades em Cariacica

Feira de Economia Criativa e Agroturismo movimenta a orla de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Além da Capital, Cariacica também conta com movimentos em comemoração ao 1º de Maio. Na orla da cidade, em Porto de Santana, além de shows musicais, a atração é uma feira de economia criativa e agroturismo.

Com programação iniciada logo pela manhã, expositores e empreendedores de diversas regiões do Espírito Santo estarão no local até às 18h desta quarta (1º), com a venda de produtos artesanais, vinhos, licores e roupas.