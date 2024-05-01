Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
1º de Maio

Reivindicações, shows e feira de agroturismo marcam Dia do Trabalhador no ES

Na Ilha do Príncipe, seis centrais sindicais promoveram atividades de lazer, além de atos em defesa de direitos da classe; na orla de Cariacica, empreendedores expõem produtos em feira

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 13:10

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

01 mai 2024 às 13:10
Movimentos sociais se reunem em Vitória para comemoração do Dia do Trabalhador
Movimentos sociais se reúnem em Vitória para comemoração do Dia do Trabalhador Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em comemoração ao Dia Mundial do Trabalhador, movimentos sociais se reuniram na manhã desta quarta-feira (1º) para promover atos de conscientização e reivindicação, além de shows musicais e atividades recreativas em Vitória. Na Ilha do Príncipe, seis centrais sindicais que representam trabalhadores da área urbana e do campo fizeram um movimento unificado em defesa de mais direitos para a classe e da revogação da reforma trabalhista.
“[Buscamos por] trabalho descente, valorização das aposentadorias e principalmente a retomada dos nossos direitos. Direitos esses que foram perdidos, como, por exemplo, o trabalho intermitente e a reforma da previdência, que só prejudicou os aposentados”, disse Clemilde Corte, presidente da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES).
“É importante a gente comemorar o nosso Dia do Trabalhador, por tantas conquistas que a gente fez e faz ainda”, disse a funcionária pública Ayla Batista, em entrevista à repórter Any Cometti, no Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta.
Movimentos sociais se reunem em Vitória para comemoração do Dia do Trabalhador
Serviços foram oferecidos aos trabalhadores em evento na Ilha do Príncipe Crédito: Reprodução/TV Gazeta
“Nós trabalhadores somos mais de 160 milhões de pessoas que atuam alavancando a renda desse país. Estamos aqui para fazer um marco histórico para trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores”, complementou Ronilson Barbosa, profissional que atua no setor de rochas na Região Sul do Espírito Santo.
Além do churrasco para os trabalhadores, os movimentos sindicais promoveram recreação com pula-pula, pipoca e sorvete para as crianças da região. Também houve show com artistas locais, com destaque para a apresentação do cantor Amaro Lima.

Atividades em Cariacica

Feira de Economia Criativa e Agroturismo em Cariacica
Feira de Economia Criativa e Agroturismo movimenta a orla de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Além da Capital, Cariacica também conta com movimentos em comemoração ao 1º de Maio. Na orla da cidade, em Porto de Santana, além de shows musicais, a atração é uma feira de economia criativa e agroturismo.
Com programação iniciada logo pela manhã, expositores e empreendedores de diversas regiões do Espírito Santo estarão no local até às 18h desta quarta (1º), com a venda de produtos artesanais, vinhos, licores e roupas.
* Com informações de Any Cometti e Cristian Miranda, da TV Gazeta

Veja Também

Veja o que funciona no feriado do Dia do Trabalho na Grande Vitória

FGTS: saque calamidade é liberado em Muniz Freire e Bom Jesus do Norte

Tentamos por 5 dias tirar o RG; veja a saga por uma vaga no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica espírito santo Vitória (ES) Trabalho Empreendedorismo CUT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados