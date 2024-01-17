Quiosques inovam com piscina, banheira e quadra de esportes na Grande Vitória

Quiosque Tantra Vitória tem piscina para clientes Crédito: Fernando Madeira

Lounges com piscina, drinks refrescantes, espaços "instagramáveis" e culinária para os mais variados gostos: essas são algumas das ofertas nos mais novos quiosques da Grande Vitória . Na Capital, em Vila Velha e em Cariacica , o público pode encontrar diversas opções de entretenimento a poucos metros do mar.

Oásis Beach Club

Oásis Beach Club em Camburi Crédito: Fernando Madeira

Considerado o maior beach club do Brasil, o Oásis oferece espaços para os mais variados públicos da Capital . Com dois polos gastronômicos, o local, que está situado na região dos antigos quiosques K8 e K9, conta com áreas de lazer, quadras de esporte e pode receber grandes shows na areia de Camburi, bem como eventos privativos em suas salas climatizadas.

Dentro do Oásis, o restaurante Miraggio oferece opções aos amantes de frutos do mar. Já no Anexo 2 — que dá um ar mais descontraído ao local —, o público pode comer finger foods (petiscos) e mais pratos variados. Ao todo, são mais de 800 m² de área construída e 1.110 m² de área funcional, que conta com quadras de areia, onde volêi de praia, futevôlei e treinamentos funcionais podem ser realizados.

Atualmente, o espaço recebe eventos privados, com valores previamente combinados. Nos próximos meses, quando estará com 100% de sua capacidade apta para recebimento de público, não cobrará taxa de entrada aos visitantes.

Oásis Beach Club

Com vista para o Convento da Penha , o ambiente pode receber, aproximadamente, três mil pessoas. “O maior diferencial do Oásis está justamente na capacidade de trabalhar com um grande volume de público. Temos um calendário recheado para o restante do ano com shows nacionais, que serão divulgados em breve e, logo mais, teremos nosso beach club aberto com atendimento diário com restaurantes, drinks e muito mais”, explica Tomás Fernandes, administrador do Oásis.

De acordo com os gestores do local, até mesmo casamentos podem ser realizados no espaço, que busca oferecer as melhores funcionalidades ao público a cada atendimento.

TantraVitória

A poucos metros do Oásis, o recém-inaugurado TantraVitória conta com uma área de mais de mil metros quadrados, onde o visitante se depara com a vista da Praia de Camburi e com lounges privativos e compartilhados com piscina.

No cardápio, é o único quiosque da Grande Vitória que oferece comida oriental e também opções de gastronomia mediterrânea ao público. Na carta de drinks, conta com quatro opções 100% autorais, que exploram frutas cítricas como limão e laranja, além de variações com maracujá e morango.

TantraVitória oferece lounges compartilhados e privativos em Vitória

“Além do Espírito Santo, temos unidades em Florianópolis, Ibiza (Espanha) e Tulum (México). Agora, trouxemos para Vitória a experiência de um verdadeiro beach club, onde você não faz apenas o uso para eventos, mas também o uso diário de todas as funcionalidades de um espaço que pode receber até 650 pessoas, além do espaço kids, que pretendemos inaugurar em breve”, conta Gustavo Barroso, gestor do TantraVitória.

De acordo com os gerentes, o local conta com valores variados para uso exclusivo dos lounges com e sem piscina. A taxa cobrada pode ser revertida em consumação:

R$ 150 por pessoa na piscina da área comum (qualquer dia da semana)

R$ 1.000 para grupos de até dez pessoas no lounge sem piscina (segunda a quinta)



R$ 1.500 para grupos de até dez pessoas no lounge sem piscina (sexta a domingo)



R$ 1.500 para grupos de até dez pessoas no lounge com piscina privativa (segunda a quinta)



R$ 2.500 para grupos de até dez pessoas no lounge com piscina privativa (sexta a domingo)



Tantra Beach Club em Camburi Crédito: Fernando Madeira

Além dos espaços compartilhados, é possível negociar o uso total do estabelecimento para eventos privados, com valores previamente combinados com a gestão do local.

“Estou adorando. Tinha um tempo que eu não vinha para essa região, estou encantada com a decoração do lugar e com a possibilidade de se hidratar aqui no quiosque mesmo, além da culinária diferenciada. Tudo isso por uma boa média de valor, que surpreende quando olhamos para a estrutura do espaço”, conta a esteticista Leidi Lani Lima, que estava acompanhada das amigas Júlia e Alana.

Repique Samba Lounge

Na altura do antigo quiosque K7, o Repique Samba Lounge foi inaugurado no fim do mês de setembro de 2023, abrindo espaço para música, gastronomia e bebidas. Como divulgado pela editora de gastronomia de HZ, Evelize Calmon, a decoração foi concebida pelo arquiteto Edduardo Trigo, contando com obras de artistas capixabas e com itens de artesanato da Vila Rubim.

Repique é uma das novidades para entretenimento em Vitória Crédito: Divulgação / Repique Casa de Samba

Só no segundo piso, onde as atrações músicais são realizadas, o espaço ao ar livre tem capacidade para receber até 400 pessoas, além de poder ser reservado para eventos privados. Já no térreo, o empreendimento conta com televisores para exibição de jogos de futebol, fazendo com que os dois ambientes trabalhem de forma independente.

Repique Casa de Samba, em Vitória

Entre as opções da cozinha, destaque para porções de fígado acebolado com jiló, croquetes de mortadela e coxinhas de costela bovina. Além disso, o local conta ainda com opções variadas para almoço aos fins de semana. Classificado como um espaço "genuinamente brasileiro e voltado para o samba", a proposta do Repique é oferecer a originalidade de comidas de boteco, sem perder o glamour da localização à beira-mar.

Sky Food Park, em Vila Velha

Sky food park, em Itaparica, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

No município canela-verde, a novidade da vez é o Sky Food Park, em Itaparica. O complexo conta com oito restaurantes que oferecem cortes especiais de carne, pizzaria, culinária oriental, comida mexicana, comida de boteco e sorvetes artesanais.

O espaço, montado com conteineres adaptados, conta com três pavimentos e pode receber até 790 pessoas. Logo no primeiro andar, uma área pet-friendly convida os "pais e mães de pet" que desejam aproveitar os restaurantes da praça, bem como a levar as crianças para a área kids do local.

Skyfood Park, em Vila Velha

Sérgio Vitarelli, gestor do empreendimento, conta que o propósito inicial era aproveitar o lote para inaugurar apenas um bar, ideia que foi amadurecida com o tempo. "Aqui temos um lote de mil metros quadrados; era para ser apenas um barzinho. Mas, estudando na internet, notei que poderia aproveitar melhor o espaço", conta Sérgio.

"Hoje temos dois andares onde os restaurantes estão dispostos, e o nosso terceiro andar é ligado a entretenimento, espaço para aluguel de festas e eventos corporativos, por exemplo", finaliza.

Espaços na nova Orla de Cariacica

Vista do Restaurante Maré, na Nova Orla de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Entre as novidades da nova orla de Cariacica inaugurada em dezembro de 2023 em Porto de Santana, estão dois restaurantes: Ferro e Brasa, com especialidade em carnes, e o Maré, voltado para frutos do mar, explorando a culinária capixaba.

No Ferro e Brasa, os clientes contam com cortes premium em um ambiente capaz de receber até 80 pessoas. Com vasta opção de entradas, o local oferece opções à la carte com pratos executivos e porções que contam com carne de sol, costela e picanha

Logo ao lado, o Maré oferece desde simples petiscos até receitas mais elaboradas, passando por opções com filé de peixe, caranguejo e, claro, moqueca capixaba. Com entradas que variam entre R$ 9,90 à R$ 99,90, o restaurante ainda conta com vastas opções de pratos da casa, moquecas (em diversos tamanhos e ingredientes) e sobremesas.