Diarreia infantil no verão: veja os principais sinais da doença

A febre é um dos sintomas da diarreia infantil Crédito: Shutterstock

No verão é preciso um pouco mais de atenção com a saúde das crianças. Tudo porque durante a estação é bastante comum episódios de diarreia infantil. "Nesta época, a temperatura aumenta favorecendo a proliferação de micro-organismos. As diarreias são potencializadas por condições sanitárias deficientes, aglomerações, má conservação de alimentos e má higienização", explica a pediatra Syane Gonçalves, da clínica Materlux.

Os principais sintomas da doença são a mudança no hábito intestinal, com aumento do número de evacuações no dia, de consistência amolecida ou líquida, podendo estar associada ao vômito, febre e outras manifestações clínicas. "O grande problema da diarreia é que ela pode causar a desidratação da criança. Ocorre um desequilibro entre a absorção e secreção de líquidos e eletrólitos. Esse desequilíbrio leva à desidratação, aumentando risco de mortalidade".

O tratamento é decidido após a avaliação do paciente, podendo ser necessário desde reidratação oral até venosa, com soro fisiológico ou glicosado. Comidas leves como sopas de frango, hortaliças, verduras e frutas, além de água de coco, são recomendadas. "Não é recomendada a ingestão de refrigerantes, líquidos açucarados, chás, sucos industrializado e café. Em alguns casos, são recomendados zinco, probióticos, antibiótico ou antiemético", diz a médica.

Syane Gonçalves ressalta que os pais devem ficar atentos aos primeiros sinais de desidratação como a criança com sede, a presença de saliva na boca, o olho fundo e o choro sem lágrimas. "Se a criança está fazendo xixi, se houve mudança na respiração, batimentos cardíacos e no estado de consciência. Bebês menores podem ficar mais hipoativo e sonolento".